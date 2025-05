Roma, la città delle transenne: tra ritardi, lavori e speranze

La città eterna è oggi anche la città delle transenne. Dalla periferia al centro, ovunque ci si muova, si viene accolti dal rumore di martelli pneumatici, scavi, deviazioni, segnaletica provvisoria.

Roma è un gigantesco cantiere a cielo aperto, un mosaico in costruzione fatto di opere giubilari, fondi Pnrr e ambiziosi progetti di rigenerazione urbana.

Ma a che punto siamo davvero? L’osservatorio Pnrr e Giubileo Roma (Opgr), realizzato da Anci Roma insieme all’Università di Tor Vergata, offre un quadro aggiornato e dettagliato.

Giubileo 2025: solo metà strada

Le opere finanziate per l’Anno Santo, 323 in totale, vantano un budget superiore a 1,7 miliardi di euro. Ad oggi, 149 sono concluse o parzialmente concluse — il 46%. In corso d’opera ce ne sono 111, mentre 61 sono ancora in fase di avvio. Un ritmo che preoccupa, considerando che il Giubileo è già cominciato.

Tra le opere terminate: la pedonalizzazione di viale Ottaviano, il sottovia di piazza Pia, il rifacimento di piazza San Giovanni in Laterano e del Ponte di Ferro, e la nuova veste di piazza Risorgimento.

Ma ci sono ancora progetti chiave in corso, come la rigenerazione dell’area sotto le famose Vele di Calatrava a Tor Vergata, destinata a ospitare il Giubileo dei Giovani tra fine giugno e inizio luglio. È stato appena inaugurato, con 25 anni di ritardo, il ponte sul Raccordo anulare previsto per il Giubileo del 2000.

Pnrr: tanti progetti, pochi finiti

Anche sul fronte Pnrr il bilancio è in chiaroscuro. Dei 124 progetti approvati con Roma come soggetto attuatore (oltre 618 milioni di euro stanziati), solo il 54% risulta effettivamente in fase di realizzazione. Appena 12 interventi, il 9%, sono stati completati.

Va meglio se si aggiunge il capitolo “Caput Mundi”, dedicato alla valorizzazione turistica e culturale della Capitale: qui l’attuazione complessiva arriva al 63%, con il 71% delle risorse impegnate nei tempi previsti.

Ma anche in questo caso, le cifre restano parziali: solo 41 le opere concluse su 333, mentre 233 sono ancora in corso e 59 mai partite.

Gualtieri: “Trasformazione e qualità”

Nonostante i ritardi, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri si dice soddisfatto: “Abbiamo voluto più qualità e più trasformazione. Un’inversione di rotta rispetto al passato, dove gli spazi urbani erano pensati solo per far scorrere le auto. Ora puntiamo a verde, vivibilità, bellezza”.

Il primo cittadino ha rivendicato: “Siamo arrivati a 156 interventi conclusi o parzialmente conclusi. Dimostrando che a Roma presto e bene possono convivere”.

Ma i cittadini?

Nel frattempo, i romani fanno i conti con strade chiuse, autobus deviati, marciapiedi sbarrati. L’attesa è quella di una città nuova, più moderna e accogliente.

