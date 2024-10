Roma, la nuova viabilità di via del Casale Zola tra critiche e perplessità

La recente decisione di riaprire via del Casale Zola a doppio senso, ma esclusivamente per le auto private, ha sollevato preoccupazioni tra residenti e comitati del quartiere Cecchignola-Ardeatina.

La misura, sostenuta dalla presidente Di Salvo e dagli assessori Patanè e Veloccia, è vista come una scelta potenzialmente dannosa per la mobilità del quadrante, già afflitto da un traffico intenso.

Mobilità a rischio:

“Questa scelta – sostengono Carla Canale e Antonio De Santis della Lista Civica Virginia Raggi – non solo farà venir meno il collegamento pubblico diretto tra Castello della Cecchignola e Fonte Meravigliosa da sempre voluto da cittadini e comitati di zona, ma avrà come inevitabile conseguenza quella di incentivare l’utilizzo delle auto private a discapito dei mezzi pubblici, in un quadrante già danneggiato da scelte infauste quali il declassamento della metro B2 a filobus sino a Tor Pagnotta e la mancata realizzazione della linea D in piena contraddizione con le normative europee di settore”.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙