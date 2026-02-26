Roma, la “Passeggiata Archeologica” prende forma: via dei Cerchi e via di San Teodoro cambiano volto

Un nuovo marciapiede panoramico sotto il Palatino, trentamila sampietrini riposizionati e una ciclabile che finalmente trova la sua collocazione definitiva.

Il progetto CarMe (Centro Archeologico Monumentale) entra nel vivo, ridisegnando la viabilità tra il Circo Massimo e il Campidoglio con un investimento complessivo di 4 milioni di euro.

L’obiettivo dell’amministrazione Gualtieri è chiaro: liberare i tesori della Roma antica dall’assedio delle auto, senza però bloccare il traffico, creando percorsi più sicuri per chi sceglie di muoversi a piedi o in bicicletta.

Via dei Cerchi: la ciclabile si sposta sul marciapiede

Con un investimento di 1,4 milioni di euro, via dei Cerchi cambia pelle per la seconda volta. La novità principale riguarda la pista ciclabile, che viene spostata e integrata nel marciapiede lato Palatino, quest’ultimo sensibilmente allargato.

Si tratta di un intervento di “ricucitura” fondamentale: chi arriva dal GRAB di via di San Gregorio non dovrà più attraversare la strada per immettersi nella corsia ciclabile, ma potrà svoltare a destra seguendo un percorso continuo e protetto.

«Interveniamo per rafforzare la sicurezza e rendere più leggibili gli itinerari», ha spiegato l’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini.

Via di San Teodoro: 300mila sampietrini e una nuova “piazzetta”

La fetta più consistente delle risorse (2,6 milioni) è stata destinata a via di San Teodoro, asse strategico tra il Palatino e il Campidoglio.

Qui i lavori sono stati imponenti:

Marciapiede XXL: Sul lato Palatino è stato realizzato un percorso pedonale largo tra i 5 e i 7 metri.

Recupero storico: Sono stati riposizionati ben 300.000 sampietrini .

Nuovi spazi: Sotto il Campidoglio verrà creata una nuova piazzetta, mentre sul lato dei palazzi è stato predisposto un camminamento protetto. La carreggiata per le auto rimane di 4 metri, garantendo il transito veicolare ma privilegiando la pedonalità.

Un parco urbano “tecnologico”: 30 nuovi alberi

Il progetto non dimentica il comfort climatico. Tra via dei Cerchi e via di San Teodoro verranno piantati tra i 20 e i 30 nuovi alberi (lecci e alberi di Giuda).

La particolarità? Non avranno i classici sostegni esterni: le piante saranno assicurate al terreno tramite un sistema di ancoraggio sotterraneo delle radici e dotate di un impianto di irrigazione dedicato per garantirne la longevità in un’area particolarmente esposta al sole.

Soddisfatta la presidente del Municipio I, Lorenza Bonaccorsi, che fin dal 2022 aveva spinto per liberare l’area dal traffico pesante: «Restituiamo a cittadini e turisti una nuova passeggiata intorno al Palatino, più accessibile e coerente con il valore inestimabile del sito archeologico».

