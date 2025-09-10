Roma-Lido, al via i lavori di riqualificazione della stazione di Acilia: investimento da 3,3 milioni

Sono ufficialmente partiti i lavori di riqualificazione della stazione di Acilia della ferrovia regionale Roma-Lido.

L’intervento, affidato ad Astral e finanziato con 3,3 milioni di euro di fondi regionali, rientra nel piano più ampio di manutenzione ordinaria e straordinaria voluto dalla Giunta regionale dal 2022 a oggi. Nel programma è compresa anche la vicina stazione di Vitinia.

«In questi due anni e mezzo – ha spiegato l’assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera – abbiamo avviato un percorso di riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie atteso da anni.

Sulla Roma-Lido abbiamo già aperto la nuova stazione di Acilia Sud e, entro l’anno, partiranno i cantieri per Torrino Mezzocammino e Giardino di Roma. Stiamo rifacendo la linea aerea, abbiamo rinnovato l’armamento ferroviario e investito sui rotabili grazie a Cotral. Il nostro obiettivo è restituire ai cittadini un servizio più efficiente, dopo anni di scarsa manutenzione».

Cosa prevede il cantiere di Acilia

Gli interventi nella stazione comprendono:

rifacimento del rivestimento in ceramica e impermeabilizzazione delle coperture;

nuova pavimentazione delle banchine;

sostituzione delle coperture trasparenti delle discenderie;

tinteggiature interne e sistemazione del fabbricato viaggiatori;

ristrutturazione del giardino e delle recinzioni interne;

restyling del fabbricato del Capo Stazione e della vecchia sottostazione elettrica.

Gli interventi già realizzati sulla Roma-Lido

Dal 1° luglio 2022, con il subentro della Regione Lazio nella gestione, sono stati avviati interventi senza precedenti:

ripristinato il 100% di scale mobili e ascensori (in precedenza, 9 scale mobili su 12 e 16 ascensori su 20 erano fuori uso);

inaugurata la nuova stazione di Acilia Sud (agosto 2025);

affidati i lavori per Torrino Mezzocammino e Giardino di Roma;

completato il rifacimento dell’armamento ferroviario (2024);

in corso il rifacimento e adeguamento della linea aerea, con termine previsto per la primavera 2026;

avviati lavori di riqualificazione nelle stazioni di Lido Centro, Castel Fusano, Casal Bernocchi e Tor di Valle.

I progetti in corso e futuri

Tra gli interventi più rilevanti:

nuova stazione di Ostia Antica, pensata come porta d’accesso al sito archeologico;

riqualificazione di Porta San Paolo con fondi giubilari;

introduzione di un nuovo sistema digitale di comunicazione terra-treno (tecnologia TETRA) e di supervisione centralizzata degli impianti;

realizzazione del nuovo deposito/officina a Lido Centro, finanziato con 58 milioni di euro, per la manutenzione e il ricovero dei convogli, separato dalla linea B della metro.

