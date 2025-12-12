Roma Lido, al via il ponte pedonale tra Acilia e Dragona: cantieri pronti entro gennaio

Il collegamento pedonale tra Acilia e Dragona, atteso da anni dai residenti, entra finalmente nella fase operativa. È stato avviato l’intervento n.105 del piano delle opere per il Giubileo 2025, che prevede la realizzazione del nuovo sovrappasso pedonale sulla ferrovia Roma–Lido, un’infrastruttura destinata a rivoluzionare la mobilità del quadrante sud della Capitale.

L’opera, affidata ad Astral S.p.A. per conto di Roma Capitale, ha beneficiato dell’iter accelerato previsto per gli interventi giubilari.

Si tratta di un ponte pedonale lungo 45 metri e largo 4, dal valore complessivo di 1,4 milioni di euro, con un tempo di costruzione previsto di 280 giorni.

Sul lato Dragona l’accesso sarà garantito sia da scale sia da un ascensore, assicurando così piena accessibilità anche per persone con mobilità ridotta.

Cantieri al via tra pochi giorni

Già all’inizio della prossima settimana partiranno le prime lavorazioni per allestire l’area destinata ai parcheggi lato Dragona, tra via Carlo Casini e viale dei Romagnoli.

Solo pochi giorni fa si è tenuta la riunione operativa con l’impresa vincitrice della gara pubblica, selezionata tra ben 16 società partecipanti e aggiudicataria secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Sono già partite le attività preliminari: progettazione esecutiva, definizione del piano di posa in opera e interlocuzioni con i gestori dei sottoservizi presenti nella zona.

Completati anche i saggi archeologici, mentre prosegue la bonifica preventiva dagli eventuali ordigni bellici, un passaggio obbligato in quasi tutti i cantieri della Capitale.

L’apertura effettiva del cantiere per costruire il sovrappasso è prevista nella seconda metà di gennaio 2026, mentre la consegna dell’opera, completa di collaudo, è fissata per ottobre 2026, con verifiche tecniche anche durante i lavori per garantire sicurezza e qualità.

Un’opera attesa da anni dai residenti

Il sovrappasso va a completare l’intervento più ampio che ha portato, nelle scorse settimane, all’apertura della nuova stazione Acilia Sud–Dragona, un tassello fondamentale per migliorare gli spostamenti e la vivibilità dell’area.

A ricordare il lungo percorso amministrativo è Alessandro Ieva, capogruppo M5S del Municipio X, che segue da anni dossier e ritardi del progetto: «Purtroppo tra fondi regionali, iter complicati e il concordato ATAC – spiega – la realizzazione dell’opera ha avuto numerosi stop. Oggi però possiamo finalmente apprezzare un risultato che i residenti aspettavano da troppo tempo. È un’infrastruttura che migliorerà la mobilità e la qualità della vita di migliaia di persone».

Ieva assicura anche che il Movimento continuerà a monitorare ogni passaggio: «Vigileremo perché tutto venga portato avanti con trasparenza, efficienza e puntualità».

