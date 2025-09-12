Roma-Lido: in arrivo due nuove stazioni per cambiare il quadrante

La Roma-Lido sta per cambiare volto. Dopo anni di attesa, arrivano finalmente due nuove stazioni che promettono di trasformare la vita quotidiana dei cittadini: Giardino di Roma e Torrino-Mezzocammino.

I cantieri sono pronti a partire, finanziati con fondi giubilari dal Governo Meloni e gestiti dall’azienda regionale Astral, con l’obiettivo di completare le opere in poco più di un anno.

Quando apriranno, questi due nuovi nodi strategici offriranno un collegamento più rapido e comodo per un quadrante densamente abitato, integrandosi in un sistema di trasporto pubblico che sta vivendo una vera e propria rivoluzione.

«Ad agosto abbiamo inaugurato Acilia Sud-Dragona – racconta l’assessore ai Trasporti e Mobilità della Regione Lazio, Fabrizio Ghera – e ora, con queste due nuove stazioni, ampliamo ulteriormente il servizio per i cittadini. Dal 2022 ad oggi abbiamo rinnovato binari e linea aerea, avviato la riqualificazione delle stazioni e introdotto un piano di manutenzione dei treni mai realizzato prima. Il nostro obiettivo è rendere la Roma-Lido sempre più efficiente e sicura».

E il cambiamento è sotto gli occhi di tutti: quando la Regione Lazio ha preso in mano la gestione della linea, nel luglio 2022, nove scale mobili su dodici erano fuori servizio e soltanto quattro ascensori su venti funzionavano.

Ora tutte le scale mobili sono operative e, entro la fine del 2024, anche gli ascensori hanno ripreso a funzionare a pieno regime. Ad agosto 2025, l’inaugurazione di Acilia Sud ha segnato una tappa importante, mentre i lavori per Giardino di Roma e Torrino-Mezzocammino stanno per partire.

Ma le novità non finiscono qui. Dal 2022 la Regione ha lanciato una serie di interventi straordinari lungo tutta la linea: il rifacimento completo dell’armamento ferroviario, l’adeguamento della linea aerea, la riqualificazione di stazioni chiave come Lido Centro, Castel Fusano, Casal Bernocchi e Tor di Valle.

Tutti gli impianti sono stati messi a norma e modernizzati, mentre sistemi di supervisione digitale (SCADA) e comunicazioni bidirezionali tra treni e centro di controllo assicurano un monitoraggio costante, più sicurezza e una gestione più efficiente del servizio.

Entro la fine dell’anno inizierà la costruzione del nuovo deposito/officina a Lido Centro, un investimento da 58 milioni di euro destinato a separare le attività di manutenzione dei treni dalla linea B della Metropolitana, rendendo più fluido e sicuro il traffico ferroviario.

