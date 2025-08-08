Roma – Lido: Regione Lazio, al via demolizione cavalcavia Giulio Rocco

Sono iniziati questa mattina i lavori per la demolizione e sostituzione del ponte di via Giulio Rocco che sovrappassa la linea ferroviaria Roma-Lido e la linea B della Metropolitana di Roma in zona Garbatella. Il cavalcavia era stato chiuso nel 2016 a seguito dei danni causati dal sisma che colpì il Centro Italia.

L’intervento prevede lo spostamento delle linee aeree di contatto della Metropolitana linea B e della ferrovia Roma-Lido, nonché la realizzazione di un nuovo impalcato in acciaio in sostituzione dell’attuale struttura in cemento armato.

Per la complessità dell’intervento e per la sua diretta interferenza con le infrastrutture ferroviarie, i lavori non sono realizzabili nel solo intervallo d’orario notturno di sospensione del servizio, per cui si è reso necessario limitare l’esercizio ferroviario della Roma-Lido e della Linea B fino a domenica 10 agosto, con ripresa del regolare servizio da lunedì 11.

L’intervento di risanamento strutturale e manutenzione straordinaria del cavalcaferrovia è cofinanziato da Regione Lazio e Roma Capitale ed è realizzato da Astral in qualità di soggetto attuatore. L’importo complessivo delle opere è pari a complessivi 4,8 milioni di euro.

Per la demolizione del ponte viene impegnata una gru che oggi procederà allo “svaro” lato Garbatella e sabato lato Ostiense. Il contesto urbano ha reso molto complessa l’articolazione del cantiere e le fasi di montaggio del ponte: la carpenteria metallica, portata sul posto a gennaio, verrà preassemblata in cantiere prima del varo che è programmato entro la prima metà di settembre.

L’intervento verrà effettuato con una gru da 53 metri e 700 tonnellate che movimenterà il ponte con un’unica manovra. A settembre previsto il varo della nuova infrastruttura che verrà inaugurata dopo i collaudi.

«Il ponte Giulio Rocco era chiuso da molti anni causando molti disagi ai romani. La Regione Lazio, in accordo con il Comune di Roma, ha deciso di dare impulso a questo intervento proprio per consentire una ricucitura fra Ostiense e Garbatella, due quartieri densamente popolati della Capitale», dichiara l’assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E DELL’ESERCIZIO

Da inizio servizio di venerdì 8 agosto fino a fine servizio di domenica 10 agosto 2025 la Linea B della metropolitana di Roma rimarrà chiusa.

Sulla Roma-Lido rimarrà chiusa la tratta da Porta San Paolo a Vitinia (esclusa), mentre svolgerà regolare servizio nella tratta da Vitinia (inclusa) a Cristoforo Colombo.

Nei giorni indicati le stazioni/fermate di Porta San Paolo, Basilica San Paolo, Magliana e Tor di Valle resteranno chiuse al servizio viaggiatori. Nella tratta interrotta l’IF Cotral istituirà un servizio sostitutivo con bus, aventi itinerari e fermate coincidenti con la Roma-Lido.

Sulla linea B della metropolitana di Roma Atac istituirà un servizio sostitutivo con bus, aventi itinerari e fermate coincidenti con la linea.

Dall’inizio del servizio di lunedì 11 agosto 2025 la circolazione riprenderà regolare sia per la Roma-Lido che per la Metro B.

