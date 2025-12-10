Roma–Lido, sopralluogo a Casalbernocchi: accelerano i lavori sulla linea

Mattinata di verifiche lungo la Roma–Lido. L’assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha effettuato un sopralluogo nella stazione di Casalbernocchi, affiancato dai tecnici di Rfi e dai rappresentanti delle istituzioni locali, per controllare da vicino lo stato di avanzamento del grande intervento di rinnovamento della linea aerea della ferrovia.

Si tratta di un’opera considerata strategica per la sicurezza e la stabilità del servizio, da anni al centro delle richieste dei pendolari.

Il progetto, messo in campo da Rfi, prevede un investimento di circa 30 milioni di euro, finanziato attraverso fondi PSC 2014-20 e FSC 2021-27.

Un intervento atteso da tempo, soprattutto perché il sistema di trazione elettrica della linea — ormai datato — era vicino al termine della sua vita utile.

I lavori attualmente in corso interessano la tratta Porta San Paolo – Lido Centro, completando il percorso già modernizzato nel tratto Lido Centro – Colombo.

Il cantiere prevede la sostituzione totale della linea aerea, il rinnovo delle apparecchiature di alimentazione, l’adeguamento dei sistemi di messa a terra e la modernizzazione dei punti di sezionamento.

Un pacchetto di interventi che, una volta conclusi, garantirà maggiore affidabilità, sicurezza e capacità operativa alla linea.

“In due anni e mezzo abbiamo portato avanti lavori di rinnovamento che non erano mai stati realizzati prima — ha dichiarato l’assessore Ghera —. Penso alla sostituzione dei binari e ora al rifacimento della linea aerea, ormai a buon punto e decisiva per stabilizzare il servizio. Stiamo inoltre portando avanti, grazie a Cotral, un piano straordinario di manutenzione e revisione dei treni, interventi mai affrontati in passato. A questo si aggiungono il restyling delle stazioni e l’apertura dei cantieri per le nuove fermate”.

Un percorso, quello sulla Roma–Lido, che sta cercando di recuperare decenni di ritardi strutturali con un piano di lavori che nei prossimi mesi continuerà a modificare progressivamente il volto della linea ferroviaria più utilizzata del litorale.

