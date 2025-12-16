Roma-Lido, stop ai disagi: la Regione convoca un tavolo tecnico e chiede correttivi immediati ai cantieri

Dopo giorni di disagi e ritardi che hanno messo a dura prova pendolari e viaggiatori della Roma-Lido, la Regione Lazio interviene per fare chiarezza e riportare ordine nei cantieri.

I problemi, legati ai lavori notturni per il rinnovo della linea aerea, hanno spinto l’assessore regionale alla Mobilità Fabrizio Ghera a convocare un tavolo tecnico urgente con tutti i soggetti coinvolti: Astral, Cotral, Rfi e l’impresa appaltatrice.

Nel corso della riunione è emerso il nodo principale che ha causato i ritardi nella riapertura mattutina della linea: un carrello utilizzato per la tesatura dei fili di contatto, risultato responsabile di criticità tecniche ripetutesi in almeno tre occasioni.

Un problema non marginale, visto che ha compromesso il rispetto degli orari di ripristino del servizio dopo i lavori notturni.

Astral ha quindi chiesto formalmente a Rfi, che gestisce l’intervento tramite un appaltatore, di sospendere temporaneamente questo specifico tipo di lavorazione, consentendo però la prosecuzione di tutte le altre attività previste nel cantiere della linea aerea. Per i disservizi registrati, Rfi ha già applicato le penali contrattuali previste.

L’assessore Ghera ha ribadito con fermezza la necessità di garantire la puntualità nella riattivazione della ferrovia, sottolineando come i lavori – pur fondamentali per il futuro della linea – non possano tradursi in disagi continui per l’utenza.

L’obiettivo ora è duplice: risolvere rapidamente le criticità tecniche emerse e permettere la prosecuzione degli interventi di ammodernamento, considerati indispensabili per assicurare stabilità e affidabilità al servizio della Roma-Lido.

