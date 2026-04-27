Roma, Metro C da record: +11% di utenti in un anno

La crescita è evidente, e ormai difficilmente ignorabile: la Metro C continua a guadagnare terreno, diventando sempre più centrale negli spostamenti quotidiani dei romani.

I numeri parlano di un vero cambio di passo, con un aumento deciso dei passeggeri che nel gennaio 2026 ha sfiorato quota 1,6 milioni di validazioni.

Un dato che segna un +11% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente e che racconta non solo l’efficienza della linea automatica, ma anche un mutamento nelle abitudini di mobilità, soprattutto nei quartieri dell’est della Capitale.

Un successo che inizia a riflettersi anche fuori dai binari: lungo il tracciato, il mercato immobiliare registra aumenti significativi, con valori in crescita fino al 50%.

Il balzo nei numeri

Il confronto tra gennaio 2025 e gennaio 2026 restituisce una fotografia chiara:

2025: 1.436.783 validazioni

2026: 1.596.677 validazioni

Un incremento netto, pari a quasi 160mila passeggeri in più. E il dato potrebbe essere persino sottostimato, considerando alcuni malfunzionamenti ai tornelli registrati nella stazione di Finocchio.

Verso un nuovo record annuale

Se il trend dovesse proseguire, la linea è destinata a chiudere l’anno con circa 17 milioni di validazioni complessive, due milioni in più rispetto al passato recente.

Numeri ancora lontani da quelli delle storiche linee A e B, che nel 2023 hanno trasportato rispettivamente 89 e 57 milioni di passeggeri, ma che confermano il ruolo sempre più strategico della linea verde nel sistema dei trasporti cittadini.

Il suo contributo è particolarmente evidente nella riduzione del traffico su gomma nei quadranti orientali, storicamente tra i più congestionati.

La metro del futuro prende forma

Il vero salto, però, è atteso nei prossimi anni. Il cronoprogramma prevede tappe decisive che ridisegneranno la mobilità romana.

Entro il 2033 è prevista l’apertura della stazione di Piazza Venezia, destinata a diventare uno snodo cruciale anche dal punto di vista archeologico e turistico.

Tre anni dopo, nel 2036, la linea dovrebbe raggiungere la Farnesina, completando le tratte T1 e T2 e attraversando l’intera città da est a nord.

A regime, la Metro C conterà 31 fermate, con interscambi strategici a San Giovanni e Ottaviano (con la linea A) e al Colosseo (con la linea B), creando una rete finalmente integrata.

La sfida resta la frequenza

La crescita dei passeggeri certifica il successo della cosiddetta “cura del ferro”, ma apre anche una nuova sfida. Adeguare la frequenza dei treni alla domanda crescente sarà cruciale, soprattutto nelle ore di punta.

Perché se la linea continua a correre, ora tocca al servizio stare al passo.

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