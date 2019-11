Roma, mostre, eventi e appuntamenti culturali per il weekend

È, come sempre, fitto il calendario di incontri, eventi, mostre, attività culturali a Roma. Eccone alcuni in programma per il fine settimana di venerdì 29, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre.

Per I weekend della MIC, sabato 30 novembre le sale dei Musei Capitolini accolgono il concerto Da Mozart a Verdi a cura di Roma Tre Orchestra, dalle 20.00 alle 24.00 (ultimo ingresso alle 23.00) al costo di un euro o gratuito per i possessori della MIC card. In programma, in Sala Pietro da Cortona (ore 20.15 la prima parte; ore 22.00, la seconda parte), Ritratto d’autore: Giuseppe Verdi, il racconto della vita e delle opere di Giuseppe Verdi, l’evoluzione dello stile e della poetica, la storia di un’epoca e di un Paese nella narrazione di Valerio Vicari. Con Valerio Vicari (voce narrante), Maria Komarova (soprano), Giulia Loperfido, (pianoforte). All’Esedra di Marco Aurelio Il viaggio in Italia del giovane Wolfgang (21.00│22.45) è il racconto in musica dei viaggi italiani compiuti nel dicembre del 1769, 250 anni fa, da un giovanissimo Mozart, che non ha ancora compiuto 14 anni. Episodio fondamentale per la sua crescita artistica, durante questi viaggi Mozart compone i primi Quartetti per archi che contengono già delle anticipazioni rivelatrici. Con Sandro Cappelletto (voce narrante), Roma Tre Orchestra String Quartet. Durante l’evento sono previste visite guidate gratuite alla mostra Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte per gruppi di 25 persone e fino a esaurimento dei posti disponibili. L’appuntamento è all’ingresso della mostra e si possono scegliere diverse fasce orarie: 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00. Sempre sabato 30 novembre alle 16.00 sarà possibile assistere gratuitamente al Museo Napoleonico al concerto Ritratto d’autore: Franz Liszt, a cura di Roma Tre Orchestra. In programma F. Liszt: Consolations, 6 pensée poétiques. St. François de Paule “marchant sur le flots”. Liebersträum (o Sogno d’Amore) après une Lecture du Dante – Fantasia quasi sonata. Con Ingrid Carbone al pianoforte. Per i possessori della MIC card sono gratuiti i seguenti appuntamenti: Musei da toccare venerdì 29 novembre alla Casina delle Civette di Villa Torlonia con La Casina delle meravigliealle 16.00; perArcheologia in Comune domenica 1 dicembre al Mausoleo di Monte del grano alle 11.00 visita guidata a cura di Carla Termini. L’ingresso e la visita guidata sono gratuiti per i possessori della MIC Card. La visita è gratuita per tutti previo pagamento del biglietto d’ingresso. Prenotazione obbligatoria allo 060608.

Per i possessori della MIC card è libero l’accesso ai Musei Civici e ai siti archeologici e storico-artistici della Sovrintendenza Capitolina. Sono inoltre incluse le visite e le attività didattiche effettuate dai funzionari della Sovrintendenza Capitolina che rientrano nel biglietto d’ingresso al museo. È previsto l’ingresso gratuito alla mostra Aquileia 2200, in corso al Museo dell’Ara Pacis, e con biglietto ridotto alla mostra Canova. Eterna bellezza al Museo di Roma. Non sono comprese nella gratuità le esperienze immersive e multimediali. La MIC, al costo di 5 euro, permette l’ingresso illimitato negli luoghi indicati per 12 mesi. Per informazioni www.museiincomuneroma.

Per la prima domenica del mese, il 1° dicembre ingresso gratuito nei Musei Civici per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana (informazioni www.museiincomuneroma.it). Dom enica , oltre alle collezioni permanenti dei Musei, sarà possibile visitare gratuitamente le tante esposizioni in corso, compresa la mostra Aquileia 2200 al Museo di Roma a Palazzo Braschi. Fa eccezione Canova. Eterna bellezza al Museo di Roma, mostra che sarà a ingresso ridotto solo per i possessori della MIC Card.

Inoltre, sono in programma visite guidate per adulti e famiglie dal titolo Ci vediamo alle 11! Speciale prima domenica del mese, alla riscoperta delle collezioni stabili. Le visite si svolgeranno al Museo di Roma in Trastevere, al Museo di Roma e alla Galleria d’Arte Moderna. A Villa Torlonia, domenica alle 10.00, si svolgerà la visita E vai col terno!, condotta da un operatore didattico che guiderà il pubblico alla scoperta dei tre spazi espositivi della Villa: Casino Nobile, Casino dei Principi e Casina delle Civette.

Sarà inoltre aperto al pubblico gratuitamente il percorso unificato dell’area archeologica Foro Romano-Palatino e Fori Imperiali, realizzato grazie all’intesa siglata dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali e dal Parco archeologico del Colosseo per conto di Roma Capitale e MIBACT. Sono cinque gli ingressi dai quali si può accedere: quattro del Parco Archeologico del Colosseo (largo Corrado Ricci, via Sacra in prossimità dell’arco di Tito, via di San Gregorio, via del Tulliano di fronte al carcere Mamertino) e uno della Sovrintendenza Capitolina (piazza della Madonna di Loreto, vicino alla Colonna Traiana). L’orario di apertura al pubblico è 8.30 – 16.30 (ultimo ingresso 15.30). Per informazioni www.sovraintendenzaroma.it. Pi ctor classicus. La nostalgia di Giorgio de Chirico è il titolo dell’appuntamento del 3 0 novembre alle 11.00 al Museo Carlo Bilotti, che conserva alcune importanti opere di de Chirico, consentendo dunque di analizzarne in profondità l’opera e di chiarirne il ruolo nella storia dell’arte.