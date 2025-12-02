Roma, nuova scritta antisemita sul Lungotevere: svastica e insulti vicino alla sinagoga

Una scritta violenta, tracciata in vernice rossa, è apparsa questa mattina sul lungotevere degli Anguillara, a pochi passi dalla sinagoga. Accanto a una stella di David e a una svastica, campeggiava la frase: “Ebrei sionisti cancro del mondo”.

Un episodio grave, che riaccende l’allarme per la serie di atti vandalici a sfondo antisemita che negli ultimi giorni stanno colpendo la Capitale.

Il nuovo caso arriva infatti a poche ore da quanto accaduto a Monteverde, dove la scorsa notte sono stati imbrattati i muri della sinagoga Beth Michael e vandalizzata, con vernice nera, la targa dedicata a Stefano Gaj Tachè, il bambino di due anni ucciso nell’attentato del 9 ottobre 1982. Accanto, sono comparse anche scritte come “Palestina libera” e “Monteverde antisionista e antifascista”.

Su quell’episodio la procura di Roma ha già aperto un fascicolo per istigazione all’odio razziale. La Digos, che sta analizzando le immagini delle telecamere di zona, è sulle tracce di due persone incappucciate riprese mentre si avvicinano alla sinagoga durante la notte.

