Vandalizzata la sinagoga Beth Michael a Monteverde: la Procura indaga per odio razziale

Choc a Roma per l’atto vandalico alla sinagoga Beth Michael, situata a Villa Pamphili, nel cuore di Monteverde.

Sulla facciata, nella mattinata di ieri 1 dicembre, sono comparse scritte come “Palestina Libera”, mentre la targa dedicata a Stefano Gaj Tachè, bambino di due anni vittima dell’attentato dell’8 ottobre 1982, è stata imbrattata con della vernice nera.

La Procura di Roma, coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi, ha aperto un fascicolo per danneggiamento aggravato dall’odio razziale.

Al momento gli inquirenti sono in attesa della prima informativa della Digos per ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili del gesto.

