Roma-Ostia 2026: domenica la 51ª edizione. Colombo chiusa e 28 linee bus deviate: il piano mobilità

Domenica primo marzo si correrà la 51esima edizione della Roma-Ostia Half Marathon, la mezza maratona di 21,097 chilometri.

La partenza sarà al mattino, tra le 8:50 e le 9:30, dal Palalottomatica e l’arrivo alla rotonda di piazzale Cristoforo Colombo a Ostia, dopo che gli atleti avranno percorso il rettilineo di via Cristoforo Colombo.

Modifiche per la viabilità tra l’Eur e il litorale romano

All’Eur il percorso di gara interesserà diverse vie, tra cui viale Europa, viale Tupini, piazza Atarturk, viale dell’Umanesimo, viale del Ciclismo e viale della Tecnica, viale dei Primati Sportivi e viale dell’Oceano Pacifico.

La manifestazione comporterà chiusure al traffico e modifiche di percorso per le linee del trasporto pubblico.

Saranno 28 le linee modificate: C7, C13, 06, 014, 016F, 070, 30, 31, 73, 671, 700, 705, 706, 708, 709, 712, 714, 762, 763L, 767, 771, 777, 778, 779F, 780, 788, 791 e n070.

Quattro di queste linee – 06, 014, 070, n070 – saranno deviate già dal giorno precedente, sabato 28 febbraio, a partire dalle 7.30.

Le prime modifiche al traffico saranno attive dalle 4 del mattino di domenica. Alle 7 è in programma il raduno dei partecipanti all’altezza di viale America.

Alle 8, sempre sulla Colombo, si aggiungerà la chiusura all’altezza di piazzale 25 Marzo 1957, ancora in direzione Ostia.

La gara paralimpica partirà alle 8:50 e tra le 9 e le 9:30 partiranno le altre tre “onde” degli atleti. Alle 10 sono previsti i primi arrivi a Ostia.

Dalle 11:30, in contemporanea con lo smontaggio delle strutture di gara nella zona di partenza, riaprirà al traffico la Colombo in direzione Ostia, tra viale America e via di Mezzocammino.

L’orario di fine gara è fissato per le 13:30. Alle 16 si concluderà l’intera manifestazione con lo smontaggio delle strutture nell’area di arrivo in piazzale Cristoforo Colombo e sul lungomare Amerigo Vespucci, cui seguirà la riapertura al traffico veicolare.

