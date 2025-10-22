Roma, presentato il nuovo ingresso al Gemelli: investiti oltre 1,1 milioni di euro

Un nuovo ingresso, moderno e funzionale, collegherà direttamente la stazione ferroviaria al Policlinico Universitario Fondazione Gemelli. Un’opera attesa da tempo, pensata per migliorare la viabilità e alleggerire il traffico che ogni giorno soffoca l’area ospedaliera.

A presentare ufficialmente il nuovo accesso sono stati il sindaco di Roma e Commissario straordinario per il Giubileo, Roberto Gualtieri, e il presidente del Consiglio d’amministrazione della Fondazione Gemelli, Daniele Franco, alla presenza del presidente del Municipio XIV Marco Della Porta.

L’intervento nasce con un obiettivo preciso: decongestionare la viabilità principale, dove spesso le auto dirette al Gemelli restano bloccate, rallentando anche il passaggio dei mezzi di soccorso diretti al pronto soccorso.

“È un altro tassello delle tante opere che, una dopo l’altra, stanno rendendo migliore la nostra città — ha spiegato Gualtieri —. Questo nuovo ingresso non solo agevolerà l’accesso di migliaia di utenti, pazienti e operatori sanitari, ma contribuirà a fluidificare il traffico nella zona e migliorare la mobilità complessiva”.

Il progetto, dal valore complessivo di oltre 1,1 milioni di euro, è stato finanziato grazie ai fondi del Giubileo 2025 e realizzato attraverso la collaborazione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma Capitale e Municipio XIV, con un contributo diretto della Fondazione Gemelli di circa 50 mila euro.

Ma non è l’unico intervento che riguarda il grande ospedale romano. Come ha ricordato ancora Gualtieri, “questo è il terzo cantiere giubilare che interessa il Gemelli: abbiamo già inaugurato le nuove aree per i pazienti e presto sarà pronto un nuovo accesso di emergenza per le ambulanze. Il Giubileo — ha aggiunto — rappresenta un’occasione straordinaria non solo per accogliere al meglio i pellegrini, ma per migliorare in modo duraturo la nostra città”.

