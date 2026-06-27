Roma ritrova l’Auditorium Albergotti: inaugurato il nuovo polo culturale dopo 10 anni dal rogo

Una ferita urbana lunga dieci anni si rimargina ufficialmente nel cuore del Municipio XIII.

È stato inaugurato e riconsegnato alla cittadinanza l’Auditorium Albergotti, lo spazio culturale situato in via Francesco Albergotti (all’angolo con via Domenico Tardini) che era andato completamente distrutto a causa di un devastante incendio nel novembre 2016.

A tagliare il nastro della struttura, nata originariamente da un’idea del 2003 e interamente ricostruita da zero, è stato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, accompagnato dalla presidente del parlamentino locale, Sabrina Giuseppetti.

La cerimonia ha visto la partecipazione straordinaria della Scuola di Canto Corale del Teatro dell’Opera di Roma – con circa 60 elementi diretti dalla Maestra Isabella Giorcelli e i solisti di Fabbrica Young Artist Program – mentre lo spazio esterno è stato animato dalle note della Banda Musicale della Polizia Locale di Roma Capitale.

La scheda tecnica del nuovo polo della cultura

I lavori di ricostruzione, avviati a luglio 2023 e completati ad aprile 2026 grazie ai finanziamenti diretti di Roma Capitale, hanno dato vita a un’infrastruttura moderna e versatile, la cui gestione organizzativa è affidata a Zètema Progetto Cultura.

Dalle ceneri del rogo alla piazza giubilare: la rigenerazione esterna

Il progetto di recupero non si è fermato alle sole mura dell’edificio, ma ha ridisegnato l’intero assetto urbanistico del quadrante, sfruttando i canali di finanziamento del Giubileo 2025 per attuare una profonda ricucitura ambientale con l’adiacente Parco del Pineto.

Il vecchio parcheggio isolato

L’area esterna all’Auditorium era originariamente concepita come un semplice parcheggio di pertinenza asfaltato, rimasto in stato di abbandono dopo il rogo.

La de-impermeabilizzazione del suolo

I fondi del Giubileo consentono di smantellare l’asfalto, rimodellare il verde pubblico e inserire arredi ecosostenibili e aree ludico-ricreative per bambini.

La piazza pedonale di connessione

Lo spazio si trasforma in una grande piazza pedonale e arena all’aperto, che funge da cerniera naturale e punto d’accesso diretto verso il Parco del Pineto.

Giovedì 2 luglio la prima grande festa

La programmazione ufficiale aprirà i battenti al grande pubblico giovedì 2 luglio alle ore 21:00 con un evento fortemente simbolico.

Sul palco salirà la formazione Le Nuvole Barocche, fondata da Giovanni Bocci, che presenterà lo spettacolo “Semo gente de’ borgata” (a cura del Teatro Aurelio). Si tratterà di un viaggio musicale nella tradizione della canzone romana, omaggiando miti del calibro di Ettore Petrolini, Lando Fiorini e Gigi Proietti.

L’ingresso alla serata sarà completamente gratuito fino a esaurimento dei 264 posti della sala.

Per partecipare, le istituzioni municipali raccomandano di inviare una richiesta di prenotazione formale alla casella di posta elettronica dedicata: auditoriumalbergotti.mun13@comune.roma.it.

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