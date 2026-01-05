Roma saluta il Giubileo: il 6 gennaio chiusura della Porta Santa a San Pietro

Dopo la chiusura della Porta Santa nella basilica di Santa Maria Maggiore nel giorno di Natale, della Basilica di San Giovanni in Laterano sabato 27 e di quella di San Paolo fuori Le Mura domenica 28 dicembre, il Giubileo si avvia verso la conclusione.

Il 6 gennaio alle 9:30 verrà chiusa, con una cerimonia presieduta da Papa Leone XIV, anche la Porta Santa della basilica di San Pietro.

Alle 12 in programma la preghiera dell’Angelus con la benedizione dei fedeli presenti nella piazza. Alla cerimonia prenderà parte anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Gli interventi sulla viabilità prevedono divieti di sosta e chiusure al traffico.

Le strade interessate sono Largo del Colonnato, via di Porta Angelica, Borgo Pio tra via di Porta Angelica e via del Mascherino e la stessa via del Mascherino, piazza della Città Leonina, Borgo Vittorio tra Via di Porta Angelica e via del Mascherino, via delle Grazie, Borgo Angelico tra via di Porta Angelica e via del Mascherino, via dei Corridori, Borgo Sant’Angelo, via Rusticucci, via dell’Erba, vicolo dell’Inferriata, vicolo del Campanile tra via della Conciliazione e Borgo Sant’Angelo, via della Conciliazione da piazza Pia a piazza Papa Pio XII, la stessa piazza Papa Pio XII, via dell’Ospedale, via Scossacavalli, via dei Cavalieri del Santo Sepolcro, via Pfeiffer, Borgo Santo Spirito, largo degli Alicorni, via Paolo VI, piazza Sant’Uffizio, piazza Pia, lungotevere Castello, via della Stazione Vaticana dall’intersezione con via di Porta Cavalleggeri sino all’entrata della passeggiata del Gianicolo e infine via Aurelia all’altezza del civico 2.

Aggiornamenti sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.