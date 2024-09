Roma, scontro fatale: Moto schiacciata sotto un furgone, deceduto un uomo di 50 anni

Ennesima tragedia sulle strade di Roma: un uomo di 50 anni ha tragicamente perso la vita questa mattina, sabato 7 settembre, in un violentissimo scontro all’incrocio tra via Cassia e via Al Sesto Miglio, nella zona di Tomba di Nerone.

L’incidente, che si è verificato intorno alle 8, ha avuto come protagonista uno scooter Honda Sh, ridotto in condizioni disperate dopo l’impatto.

Secondo le prime indagini condotte dagli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale, il motociclista si è scontrato con un Fiat Fiorino guidato da un 49enne, il quale si è prontamente fermato per prestare soccorso.

Purtroppo, lo scooter è finito schiacciato sotto il furgone, rendendo vano ogni tentativo di salvataggio.

I medici del 118, arrivati sul luogo dell’incidente, hanno tentato disperatamente di rianimare il 50enne, ma le sue condizioni erano critiche. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Pietro, l’uomo è deceduto poco dopo il ricovero.

Il conducente del Fiat Fiorino è stato portato all’ospedale Sant’Andrea per gli accertamenti necessari, mentre lo scooter e il furgone sono stati posti sotto sequestro. Le indagini della polizia locale sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Con questo tragico episodio, il numero delle vittime per incidenti stradali a Roma e provincia nel 2024 raggiunge quota 109. Solo pochi giorni fa, la città aveva vissuto un’altra devastante perdita: Federica Giallonardi, di 46 anni, è morta il 4 settembre dopo essere stata investita da un’auto il 2 settembre tra via delle Vigne e via di Generosa.

Lo stesso giorno, a Nettuno, Sabrina Spallotta e il suo nipote di 5 anni, Santiago, sono deceduti in un altro terribile incidente.

