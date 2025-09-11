Roma si prepara al più grande deposito tram d’Europa. Ecco dove

Quando sarà ultimato, sarà il più grande deposito tram d’Europa. L’ex centro carni di via Gino Severini, oggi un cantiere pulsante, diventerà il cuore operativo del trasporto su rotaia di Roma, ospitando 90 mezzi tra tram storici e nuovi convogli, pronti a rivoluzionare la mobilità della città.

Il progetto, nato nel 2005, ha affrontato anni di incertezze tra gare vinte e poi revocate, ma oggi con la giunta Gualtieri torna protagonista della scena urbana.

Una nuova gara, aggiudicata all’Associazione Temporanea di Imprese guidata da Conpat Scarl insieme al Consorzio Stabile Energos, avvia un intervento da 115 milioni di euro destinato a cambiare il volto della zona.

Il piano è ambizioso: 60.000 metri quadri dedicati al deposito completo dei tram, con tutte le infrastrutture necessarie per ricovero e manutenzione.

Sarà costruito un raccordo a doppio binario fino a viale Palmiro Togliatti, insieme a opere di viabilità e a una rotatoria strategica per regolare il traffico all’incrocio tra via Severini, via Campigli e piazza Pino Pascali.

Il cantiere già brulica di attività: 40 operai lavorano instancabili tra uffici, mense e dormitori che li ospiteranno per i prossimi due anni.

L’area è in trasformazione: 100.000 metri cubi di materiali abbancati sono stati rimossi e, entro novembre, partiranno la bonifica degli ordigni inesplosi e la posa delle fondamenta dell’impianto.

Il nuovo deposito non sarà solo il fulcro della tranvia Togliatti: accoglierà anche i mezzi delle linee 5, 14 e 19 lungo la direttrice Prenestina – Centro.

Una novità che porterà un grande sollievo ai tramisti dell’Atac: i convogli, al termine del servizio, non dovranno più percorrere chilometri per raggiungere le rimesse, aumentando efficienza e sicurezza.

