Roma soffocata dal caldo e dallo smog: aumentano i livelli inquinanti in città

L’ondata di calore che sta travolgendo la Capitale non si limita a far sudare: sta letteralmente inquinando l’aria. Le centraline dell’Arpa Lazio, nel report del 12 giugno, lanciano l’allerta: ozono e PM10 in forte aumento, spinti dalle temperature torride e da una nuova nube di sabbia sahariana trasportata dai venti caldi del Sud.

Pur non essendo ancora superata la soglia di allarme, la tendenza ha spinto il Comune di Roma ad attivare le prime misure preventive per contenere l’inquinamento e tutelare la salute pubblica.

Ozono oltre i limiti in diverse zone

I dati dell’Arpa mostrano concentrazioni di ozono (O₃) oltre i limiti raccomandati dall’Istituto Superiore di Sanità, che stima circa 21mila decessi prematuri all’anno in Europa per esposizione prolungata a livelli superiori ai 70 μg/m³. A Roma, giovedì 12 giugno, il valore più basso è stato registrato a Cipro (99 μg/m³), mentre il più alto a Preneste (172 μg/m³).

PM10 in crescita: centraline vicine alla soglia

Preoccupano anche le polveri sottili (PM10). Quasi tutte le centraline cittadine si avvicinano alla soglia critica di 50 μg/m³:

Preneste e Cavaliere hanno toccato i 47 μg/m³,

Francia, Cinecittà, Tiburtina, Arenula e Malagrotta oscillano tra i 41 e i 44 μg/m³.

Il Comune avverte che nei prossimi giorni “è attesa una persistente criticità” dovuta al mix tra alte temperature e trasporto di polveri desertiche, come indicato anche dall’Arpa.

Le raccomandazioni del Comune

Con una determinazione firmata venerdì 13 giugno, il Campidoglio ha invitato i cittadini, in particolare le fasce più vulnerabili (anziani, bambini, donne in gravidanza e persone con patologie respiratorie), a:

evitare l’esposizione al sole tra le 12 e le 18,

limitare le attività fisiche all’aperto, soprattutto in parchi e aree periferiche.

Per ridurre le emissioni, l’amministrazione ha inoltre suggerito di:

preferire mobilità sostenibile, come trasporto pubblico o car sharing,

utilizzare veicoli elettrici o ibridi,

moderare la velocità di guida.

