Roma, stangata sui biglietti turistici: dal 1° luglio aumenti per 24, 48 e 72 ore

Nessun rincaro per chi, ogni giorno, afferra al volo un biglietto da 1,50 euro per salire su bus, metro o tram. Ma per chi sceglie Roma per un weekend o una vacanza e si affida ai cosiddetti biglietti turistici, da oggi, martedì 1° luglio, la musica cambia: aumenti decisi, approvati dalla Regione Lazio, entreranno in vigore proprio in queste ore.

Non si tratta del tanto temuto rialzo del BIT, il biglietto integrato a corsa singola, che resta a 1,50 euro – tra i più economici d’Europa – grazie a un intervento straordinario del Governo, che ha messo sul piatto 10 milioni di euro per salvare almeno quel simbolico costo popolare. Ma il resto dei titoli di viaggio, quelli più appetibili per i visitatori occasionali, subisce un’impennata.

Ecco i nuovi prezzi:

24 ore: da 7 a 8,50 euro

48 ore: da 12,50 a 15 euro

72 ore: da 18 a 22 euro

Settimanale: da 24 a 29 euro — una cifra che si avvicina pericolosamente all’abbonamento mensile ordinario.

Scelte, queste, che nascono da un problema di coperture economiche legato al contratto di servizio di Atac. Gli extra fondi, seppur rilevanti, non bastavano per evitare rincari su tutta la linea. Così si è deciso di agire sui biglietti turistici, quelli meno usati dai residenti e più diffusi tra i milioni di turisti che ogni anno affollano la Capitale.

Non solo Roma. Anche chi si muove su scala regionale con la tessera Metrebus Lazio dovrà fare i conti con ritocchi al rialzo. Interessati gli utenti che utilizzano:

il biglietto integrato giornaliero (Birg),

il biglietto turistico regionale (Btr), valido tre giorni,

e la Carta integrata regionale settimanale (Cirs).

Il monitoraggio della domanda, annunciato a febbraio, proseguirà nei prossimi mesi. L’obiettivo della Regione? Arrivare al 2026 con un sistema tariffario differenziato tra residenti e non residenti, capace di garantire più equità ma anche più sostenibilità economica.

Per ora, però, la realtà è chiara: Roma resta accessibile per i suoi cittadini abituali, ma diventa un po’ più cara per chi la sceglie per pochi giorni. La sfida sarà bilanciare turismo, servizi e bilanci, in una città dove ogni biglietto vale molto più di una semplice corsa.

