Roma, torna “Ama il tuo Quartiere”: sabato 18 e domenica 19 ottobre
Postazioni nei Municipi II, VI, VII, VIII, XI, XII, XIV e XV. Servizio di raccolta anche di abiti usati
Vecchi divani, televisori che non funzionano più, materassi, sedie rotte e perfino lampade al neon.
Tutto ciò che non può finire nei cassonetti avrà una nuova destinazione nel weekend di sabato 18 e domenica 19 ottobre, quando torna l’appuntamento con “Ama il tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, la campagna di sensibilizzazione ambientale organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI.
Una vera e propria “pulizia di comunità”, che coinvolgerà i cittadini di otto municipi: II, VI, VII, VIII, XI, XII, XIV e XV. Per due giorni sarà possibile disfarsi gratuitamente di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali in numerosi punti di raccolta allestiti in tutta la città, aperti dalle 8 alle 12.30.
Cosa si può portare
Non solo legno, metalli e mobili ormai inutilizzabili. Saranno accettati anche grandi elettrodomestici, monitor e TV, frigoriferi, condizionatori, lampade al neon, batterie al piombo, contenitori di vernici e solventi, oltre a sfalci e potature.
Nelle postazioni del sabato e in alcuni centri di raccolta sarà inoltre possibile conferire abiti usati, con le stesse modalità dei cassonetti gialli Ama.
Tutte le postazioni attive
Municipio II – Domenica 19 ottobre
Piazzale Ankara
Raccolta di legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e Raee.
Municipio VI – Sabato 18 ottobre
Via Elce Della Vecchia (Borgata Finocchio, parcheggio)
Nuovo punto di raccolta. Accettati legno, metalli, ingombranti, Raee, sfalci, potature e abiti usati.
Municipio VII – Sabato 18 ottobre
Via Anagnina (fronte stabilimento Ericsson)
Legno, metallo, ingombranti, Raee, sfalci, potature e tessili.
Municipio VIII – Sabato 18 ottobre
Via Ostiense (parcheggio ponte Settimia Spizzichino)
Legno, metallo, ingombranti, Raee, sfalci e potature.
Municipio XI – Sabato 18 ottobre
Via Frattini
Via della Muratella Mezzana (parcheggio di scambio)
Raccolta di legno, metallo, Raee, sfalci e abiti usati.
Municipio XII – Sabato 18 ottobre
Viale Quattro Venti (fronte civici 166–182)
Tutte le categorie di rifiuti ingombranti e speciali, oltre agli abiti usati.
Municipio XIV
Sabato 18 ottobre – Via Luisa Spagnoli (angolo Vivi Gioi)
Domenica 19 ottobre – Via Santi Audiface ed Abacuc (parcheggio)
Raccolta di ingombranti, legno, metalli e Raee.
Municipio XV – Sabato 18 ottobre
Via Marino Dalmonte (Cesano)
Legno, metallo, ingombranti, Raee, sfalci, potature e tessili.
