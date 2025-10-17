Roma, torna “Ama il tuo Quartiere”: sabato 18 e domenica 19 ottobre

Vecchi divani, televisori che non funzionano più, materassi, sedie rotte e perfino lampade al neon.

Tutto ciò che non può finire nei cassonetti avrà una nuova destinazione nel weekend di sabato 18 e domenica 19 ottobre, quando torna l’appuntamento con “Ama il tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, la campagna di sensibilizzazione ambientale organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI.

Una vera e propria “pulizia di comunità”, che coinvolgerà i cittadini di otto municipi: II, VI, VII, VIII, XI, XII, XIV e XV. Per due giorni sarà possibile disfarsi gratuitamente di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali in numerosi punti di raccolta allestiti in tutta la città, aperti dalle 8 alle 12.30.

Cosa si può portare

Non solo legno, metalli e mobili ormai inutilizzabili. Saranno accettati anche grandi elettrodomestici, monitor e TV, frigoriferi, condizionatori, lampade al neon, batterie al piombo, contenitori di vernici e solventi, oltre a sfalci e potature.

Nelle postazioni del sabato e in alcuni centri di raccolta sarà inoltre possibile conferire abiti usati, con le stesse modalità dei cassonetti gialli Ama.

Tutte le postazioni attive

Municipio II – Domenica 19 ottobre

Piazzale Ankara

Raccolta di legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e Raee.

Municipio VI – Sabato 18 ottobre

Via Elce Della Vecchia (Borgata Finocchio, parcheggio)

Nuovo punto di raccolta. Accettati legno, metalli, ingombranti, Raee, sfalci, potature e abiti usati.

Municipio VII – Sabato 18 ottobre

Via Anagnina (fronte stabilimento Ericsson)

Legno, metallo, ingombranti, Raee, sfalci, potature e tessili.

Municipio VIII – Sabato 18 ottobre

Via Ostiense (parcheggio ponte Settimia Spizzichino)

Legno, metallo, ingombranti, Raee, sfalci e potature.

Municipio XI – Sabato 18 ottobre

Via Frattini

Via della Muratella Mezzana (parcheggio di scambio)

Raccolta di legno, metallo, Raee, sfalci e abiti usati.

Municipio XII – Sabato 18 ottobre

Viale Quattro Venti (fronte civici 166–182)

Tutte le categorie di rifiuti ingombranti e speciali, oltre agli abiti usati.

Municipio XIV

Sabato 18 ottobre – Via Luisa Spagnoli (angolo Vivi Gioi)

Domenica 19 ottobre – Via Santi Audiface ed Abacuc (parcheggio)

Raccolta di ingombranti, legno, metalli e Raee.

Municipio XV – Sabato 18 ottobre

Via Marino Dalmonte (Cesano)

Legno, metallo, ingombranti, Raee, sfalci, potature e tessili.

