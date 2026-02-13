“Roma verde”, il IV Municipio fa il punto sulle politiche ambientali

Mercoledì 11 febbraio si è svolta l’iniziativa “Roma verde” promossa dalla Commissione Ambiente del IV Municipio.

L’incontro si è svolto in due differenti panel, con la partecipazione delle istituzioni capitoline e municipali e degli esponenti del mondo accademico.

Nello specifico, si è approfondito il Piano del Verde e della Natura di Roma Capitale ed è stata l’occasione per fare il punto sulle politiche ambientali, in particolare nel quadrante est della capitale.

Numerose le associazioni ed i comitati presenti che hanno avuto la possibilità di confrontarsi con le istituzioni e gli esperti sulle sfide ambientali del territorio.

Nel corso dell’iniziativa, l’Assessora capitolina all’ambiente Sabrina Alfonsi ha ribadito l’interesse dell’amministrazione capitolina sul quadrante est della capitale, confermando come le aree che presentano maggiori disuguaglianze sociali sono anche quelle dove la qualità dell’aria è peggiore e dove maggiore è la necessità di investimenti in infrastrutture verdi.

Il Presidente del Municipio Massimiliano Umberti ha rivendicato con orgoglio quanto fatto dall’amministrazione municipale sulla rimozione delle discariche abusive e sulla rigenerazione urbana che passa necessariamente attraverso il rispetto della legalità.

“Roma Verde è stata davvero una bella occasione di confronto e approfondimento” ha dichiarato il Presidente della Commissione Ambiente Gianluigi Bardini, organizzatore dell’evento “A questo serve la politica, soprattutto a livello territoriale: accompagnare i cambiamenti illustrando le scelte strategiche e coinvolgendo le persone ed i territori.”

“Non vogliamo disperdere l’importante patrimonio di competenze emerso durante l’iniziativa” ha concluso Bardini “che mi auguro possa essere messa a disposizione anche degli altri municipi in questo percorso”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.