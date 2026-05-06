Roma, via libera alla pedonalizzazione di via Condotti

La via simbolo dello shopping di lusso nel cuore della Capitale cambia volto. Con il via libera dell’Assemblea Capitolina, via dei Condotti si prepara a diventare completamente pedonale per gran parte della giornata, segnando una svolta attesa da anni e destinata a ridisegnare l’intero assetto del Tridente.

Stop alle auto (e non solo)

Il provvedimento introduce un divieto di transito esteso, dalle 10 del mattino fino a mezzanotte. Non solo auto private: la stretta riguarda anche taxi e veicoli a noleggio con conducente, che non potranno più attraversare la via, inclusi i tratti limitrofi verso via Mario dei Fiori.

Una decisione maturata dopo mesi di verifiche sul campo da parte della Polizia Locale e che punta a ridurre drasticamente la pressione del traffico in una delle aree più frequentate da turisti e residenti.

Logistica e controlli

Resta centrale il tema delle forniture per le boutique. Il Campidoglio definirà una nuova disciplina per il carico e scarico merci, con orari e modalità più rigidi, in modo da conciliare le esigenze commerciali con la nuova vocazione pedonale dell’area.

Previsti anche monitoraggi periodici per valutare l’impatto della misura su flussi turistici, vivibilità e attività economiche.

Un progetto più ampio

L’intervento su via dei Condotti si inserisce in una strategia più ampia di riqualificazione urbana che coinvolge alcuni dei luoghi più iconici della città, come piazza di Spagna e piazza Mignanelli. L’obiettivo è quello di restituire spazio ai pedoni e valorizzare il patrimonio storico, riducendo traffico e inquinamento.

Un percorso condiviso

La pedonalizzazione è il risultato di un confronto avviato da tempo tra istituzioni, associazioni di categoria e residenti. Un lavoro di mediazione che ha cercato di bilanciare le esigenze del commercio di alta gamma con la tutela del contesto urbano.

Le prime sperimentazioni risalgono al 2024, quando il Municipio I guidato da Lorenza Bonaccorsi aveva già indicato la strada di una progressiva riduzione del traffico. Oggi, con l’approvazione definitiva in Campidoglio, quel percorso diventa stabile.

Un nuovo “salotto” per Roma

Via dei Condotti si avvia così a trasformarsi in uno spazio completamente dedicato a pedoni e visitatori, un salotto a cielo aperto nel cuore della città.

Una scelta che punta a migliorare la qualità dell’esperienza urbana, preservando al tempo stesso uno dei luoghi più rappresentativi dell’immagine internazionale di Roma.

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