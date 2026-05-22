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Roma, weekend di passione: chiude la Metro A per lavori straordinari

Stop ai treni dalle ore 21:00 di venerdì 22 maggio e per tutto sabato. Scatta il piano Atac con maxi-navette su gomma

C.F. - 22 Maggio 2026

Un nuovo fine settimana di passione si prospetta per i pendolari, i residenti e i moltissimi turisti che affollano la Capitale. La Linea A della metropolitana di Roma si appresta a subire uno stop temporaneo che impatterà pesantemente sulla mobilità cittadina.

L’Atac ha infatti comunicato l’interruzione programmata del servizio a partire dalle ore 21:00 di venerdì 22 maggio, un blocco che si estenderà per l’intera giornata di sabato 23 maggio.

La sospensione della linea si è resa indispensabile per consentire l’esecuzione di una serie di interventi urgenti e indifferibili di rinnovo e ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria e dei binari.

La cronologia del blocco è rigida. Venerdì sera le ultime corse dei treni lasceranno regolarmente i rispettivi capolinea di Battistini e Anagnina alle ore 21:00 in punto.

Da quel momento, le stazioni sotterranee sbarreranno gli accessi e il flusso dei passeggeri sarà interamente deviato in superficie, dove il servizio verrà garantito esclusivamente attraverso un sistema di bus navetta sostitutivi, attivi fino all’1:30 della notte.

immagine di repertorio

Il piano straordinario dei bus: la strategia della sovrapposizione

Per tentare di limitare i disagi e assorbire la massiccia domanda di trasporto su gomma, l’azienda capitolina dei trasporti ha messo a punto un piano logistico straordinario.

Durante le ore di chiusura, il collegamento tra i due estremi della città sarà assicurato da due linee bus dedicate, strutturate in modo da coprire specifiche tratte:

  • Linea MA1: in servizio continuo tra il capolinea di Battistini e la stazione di Arco di Travertino;

  • Linea MA2: in servizio continuo tra lo snodo di Flaminio e il capolinea di Anagnina.

La vera scelta strategica della municipalizzata risiede nella geometria dei percorsi. Le due linee di navette, infatti, si sovrapporranno completamente nel tratto centrale e storicamente più frequentato della rete, ovvero il segmento compreso tra Flaminio e Arco di Travertino (che include nodi cruciali come Termini e San Giovanni).

Questa decisione permetterà di raddoppiare la frequenza teorica dei passaggi dei bus nel cuore del centro storico, riducendo i tempi di attesa sulle banchine stradali e agevolando gli interscambi.

Orari e raccomandazioni per i viaggiatori

I passeggeri dovranno prestare la massima attenzione alle tabelle orarie differenziate per le due giornate di stop.

Venerdì 22 maggio le navette si accenderanno già alle ore 20:45 per una transizione fluida, spegnendosi all’1:30.

Sabato 23 maggio, giornata di chiusura totale, le prime partenze dai capolinea sono fissate alle ore 5:30 da Battistini e alle 5:45 da Anagnina, con ultime corse sempre all’1:30 della notte.

I tecnici ricordano che, sviluppandosi interamente nel traffico di superficie, i tempi di percorrenza totali della linea saranno inevitabilmente superiori rispetto al normale tragitto sotterraneo.

Il consiglio per chi deve attraversare la città è di pianificare il proprio viaggio con un congruo anticipo o di valutare percorsi alternativi.

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