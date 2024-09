RomaEuropa Festival, al via l’edizione 2024

Torna il 4 settembre per la XXXIX edizione il RomaEuropa festival, il festival di danza musica e teatro a più alta vocazione europea e internazionale, in scena fino al 17 novembre in una ventina di spazi culturali romani.

Nato nel 1986 come Festival di Villa Medici, dall’87 è noto con il nome attuale ormai sinonimo di eccellenza nel panorama delle novità nel campo delle arti contemporanee.

Roma Capitale ha sostenuto e collaborato al REF fin dal suo esordio, per portare a Roma compagnie, singoli artisti e spettacoli da tutta l’Europa, creando sinergie tra istituzioni culturali, accademie, teatri e spazi espositivi di ogni genere.

Un contributo per costruire e alimentare una cultura condivisa e un’identità europea.

Dall’Auditorium Parco della Musica ai teatri Argentina, India e Vascello, dal Mattatoio a Villa Medici, dal Maxxi al Teatro dell’Opera, il festival traccerà una geografia delle arti tra musica, danza, teatro, nuovo circo, creazione per l’infanzia e arti digitali.

Spettacoli, rassegne, incontri, novità ed eventi – molte le proposte Kids – danno vita ad un programma ricco e vario in cui ogni espressione d’arte contemporanea trova il suo giusto spazio di rappresentazione.

Programma e approfondimenti su romaeuropa.net

