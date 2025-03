Per il terzo anno consecutivo, la William School Music si conferma tra le prime 10 scuole della Capitale e come punto di riferimento per l’educazione musicale nel VI Municipio di Roma; ottenendo il prestigioso riconoscimento di “Eccellenza 2024”.

Un titolo che non è solo una conferma della qualità didattica della scuola, ma anche un tributo all’impegno, alla passione e alla dedizione con cui gli insegnanti trasmettono l’arte della musica a bambini, ragazzi e adulti.

Una scuola per tutti

Fondata con l’obiettivo di rendere la musica accessibile a tutti, la William School Music ha saputo distinguersi per il suo approccio innovativo e coinvolgente, capace di ispirare ogni studente a esprimere il proprio talento. Dall’Asilo Musicale per i più piccoli, unico forse in Italia, ai corsi avanzati per chi desidera trasformare la propria passione in una carriera, l’istituto offre un’ampia gamma di percorsi formativi, tutti caratterizzati da un metodo personalizzato e da un ambiente stimolante.

Passione e impegno: le chiavi del successo

“Questo riconoscimento è la dimostrazione che l’impegno e la passione ripagano sempre,” afferma Fabio Feliziani, fondatore e Presidente della scuola. “Ogni giorno ci dedichiamo con amore all’insegnamento della musica, cercando di far crescere nei nostri allievi non solo insegnando loro le competenze tecniche, ma anche l’amore per quest’arte straordinaria. Vederli progredire e appassionarsi sempre di più è la nostra più grande soddisfazione.”

Oltre l’insegnamento: eventi e opportunità

Oltre ai corsi, la scuola organizza concerti, saggi e laboratori, creando occasioni preziose per gli studenti di esibirsi e mettere in pratica ciò che hanno appreso. Questo approccio pratico e interattivo ha reso la William School Music una vera e propria famiglia musicale, un luogo dove ogni nota suonata è il frutto di impegno, emozione e condivisione.

Uno sguardo al futuro

Dice William Feliziani, Musicista e Maestro di Pianoforte della William School Music, nonché Vice Presidente: “Il riconoscimento di Eccellenza 2024 conferma ancora una volta il valore della nostra Scuola di Musica, una realtà che continua a crescere e a diffondere la bellezza della musica nel nostro Municipio e nel territorio romano ormai da ben otto anni”.

Continua Maria Laura Pruna, Responsabile della Scuola: “Un plauso va soprattutto a tutti gli insegnanti, agli studenti e alle famiglie, perché con il loro entusiasmo, rendono possibile questo straordinario viaggio nel mondo della musica; infatti, grazie a loro ottenere grandi successi come questo è più facile”.

Che sia il primo accordo suonato su una chitarra o una complessa partitura eseguita con maestria, alla William School Music ogni nota ha un’anima e proprio grazie a questo spirito, che la scuola continuerà a essere un faro per la formazione musicale nel VI Municipio e oltre.

Per concludere

Con il cuore rivolto sempre verso il futuro, la William School Music si prepara a nuovi traguardi, con la stessa passione che da anni la contraddistingue.