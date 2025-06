Romanina, il piano mai nato: adesso partono i primi cantieri

Era rimasta lì, impigliata tra vecchi progetti e promesse mai mantenute. Romanina, piano di zona D5 nel quadrante sud-est della Capitale, ha atteso per anni che qualcosa finalmente si muovesse. Strade e palazzi, sì. Ma poi? Intorno solo silenzio, e un’idea di centralità urbana che sembrava essere svanita nel nulla.

Oggi, però, qualcosa cambia. Il Campidoglio ha sbloccato oltre sei milioni di euro dai fondi consortili per dare forma a tre progetti che potrebbero ridare vita a un quartiere rimasto troppo a lungo a metà: un centro sportivo, un centro polifunzionale e un parco attrezzato.

Chi abita tra via Tuscolana e l’autostrada lo sa bene: Romanina è sempre stata una terra di mezzo. Una zona di confine, urbanizzata ma incompleta.

Eppure, nei documenti del Comune, questo pezzo di città doveva diventare una delle nuove “centralità romane”, con servizi, verde, cultura e mobilità efficiente. Un sogno urbano, schiacciato però da vincoli burocratici e da cantieri mai partiti.

Ma ora quel sogno sembra più vicino. I lavori inizieranno dopo l’estate, e si partirà dal cuore pulsante del progetto: gli impianti sportivi.

Saranno realizzati un campo da calcio a 11 con tribuna coperta, una pista di atletica, un campo polivalente coperto, spogliatoi, un punto ristoro, un’area fitness all’aperto e 165 posti auto. Una cittadella dello sport che potrebbe diventare punto di riferimento per tutto il quadrante.

Non meno importante sarà il nuovo centro civico, poco distante, accanto a via Maso Finiguerra. Un edificio semplice ma funzionale: sala polivalente, uffici, zona relax, spazio per proiezioni e incontri. Il tutto pensato per ospitare attività culturali, sociali e comunitarie. Un luogo di aggregazione, dove oggi c’è solo un parcheggio e tanta attesa.

E poi il verde. In un’area da tempo dimenticata tra via Biagio Petrocelli e largo Riccardo Monaco sorgerà un parco attrezzato: gazebo, panchine, alberi e aree per eventi. Finalmente uno spazio aperto e fruibile per famiglie, bambini e anziani.

«Queste opere dovevano essere realizzate anni fa – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia – ma ora, grazie al lavoro con i consorzi, possiamo partire davvero. La Romanina ha già le urbanizzazioni primarie, ora aggiungiamo quelle fondamentali per la qualità della vita: sport, verde e socialità».

