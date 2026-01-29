Romanina, via libera al nuovo centro sportivo e al parco urbano: investimento da 5,2 milioni

La Giunta di Roma Capitale ha approvato la delibera relativa al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) per la realizzazione di un nuovo centro sportivo e di un parco urbano attrezzato nel Piano di Zona D5 Romanina, nel territorio del Municipio VII.

L’investimento complessivo previsto ammonta a circa 5,2 milioni di euro.

L’intervento si inserisce all’interno di un’area di circa 47 ettari, destinata a diventare una nuova centralità urbana con servizi, uffici e spazi pubblici a disposizione di residenti e cittadini.

L’obiettivo del progetto è quello di restituire al quartiere spazi accessibili, sicuri e di qualità, puntando su sport, verde e aggregazione sociale.

Il centro sportivo, secondo quanto previsto dal PFTE, sarà una struttura polifunzionale in grado di ospitare attività agonistiche ufficiali, ma anche iniziative legate alla formazione sportiva, al benessere e alla socialità. Sono previsti campi dedicati a diverse discipline, spogliatoi, parcheggi e aree verdi fruibili dalla comunità.

Accanto all’impianto sportivo sorgerà anche un parco urbano attrezzato, che occuperà un’area rimasta finora inutilizzata. Il progetto prevede la realizzazione di un percorso pedonale, spazi di sosta con panchine e gazebo, pensati sia per attività ludiche sia per ospitare eventi e manifestazioni promosse dagli abitanti del piano di zona.

«La delibera approvata oggi è un passaggio fondamentale perché consente di procedere alla stipula della convenzione con il Consorzio Romanina, cui seguirà l’avvio dei lavori», ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia.

«Con l’approvazione del PFTE di Romanina, dopo quello di Collefiorito, confermiamo l’impegno di Roma Capitale per uno sviluppo dei Piani di Edilizia Sociale capace di ricucire i territori, garantendo nuovi servizi, sostenibilità ambientale e qualità dello spazio urbano. Sport e verde rappresentano elementi fondamentali di coesione sociale e inclusione».

L’avvio dei cantieri è atteso dopo la formalizzazione degli atti convenzionali, segnando un nuovo passo nel percorso di trasformazione dell’area della Romanina.

