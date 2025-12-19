Rome Technopole, posata la prima pietra: a Pietralata nasce il polo dell’innovazione

È stata una giornata simbolica per Roma e per la ricerca italiana: questa mattina in via delle Cave di Pietralata è stata posata la prima pietra del Rome Technopole, il nuovo polo avanzato destinato a diventare cuore della ricerca, dell’alta tecnologia e dell’attrazione di talenti e investimenti nazionali e internazionali.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, la vicepresidente Roberta Angelilli, la rettrice della Sapienza e presidente della Fondazione Rome Technopole Antonella Polimeni, insieme ai rappresentanti delle istituzioni coinvolte nel progetto.

Il Rome Technopole promette di cambiare il volto della ricerca nel Lazio: un ecosistema che mette insieme le sette principali università della regione, i quattro maggiori enti pubblici di ricerca, Unindustria, le Camere di Commercio di Roma, Latina-Frosinone e Rieti-Viterbo, oltre a oltre venti gruppi industriali e imprese.

Il progetto, finanziato dal PNRR attraverso il MUR, si concentrerà su tre aree strategiche per il futuro: transizione energetica, transizione digitale e salute/biopharma.

“La sede che oggi inauguriamo non sarà un semplice ufficio amministrativo – ha spiegato Polimeni – ma un laboratorio di idee, competenze e innovazione. Con questo progetto superiamo la frammentazione della ricerca in Italia, dimostrando che è possibile fare sistema e mettere in rete competenze, infrastrutture e responsabilità istituzionali”.

Il sindaco Gualtieri ha sottolineato l’importanza strategica del sito: “Roma Capitale ha messo a disposizione il terreno con un diritto di superficie gratuito per 99 anni. La zona è già ben collegata, con due stazioni della metro e una ferroviaria. Qui nascerà un centro dove ricerca e imprese dialogheranno per stimolare crescita, occupazione e innovazione, a beneficio di tutta la città e del Paese”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.