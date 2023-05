Rumorosità eccessiva dell’Impianto di Depurazione ACEA Roma Est.

Da qualche tempo ci giungono rinnovate e più accese lamentele da parte dei residenti di Via Angelica Balabanoff. La causa questa volta risiede nell’aumento della rumorosità dell’Impianto di Depurazione delle acque ACEA ATO2 2 Roma Est di Via degli Alberini.

Allo scopo di tranquillizzare i colpiti dal fastidioso fenomeno, il Comitato di Quartiere si è premurato di comunicarci il risultato del contatto avuto con il tecnico responsabile del funzionamento dell’impianto stesso; lo riassumiamo qui di seguito.

L’accresciuta rumorosità dell’impianto di Depurazione Roma Est in via degli Alberini sarebbe causata dall’impiego di un meccanismo attualmente in esercizio per la periodica necessaria manutenzione delle vasche. Gli addetti starebbero però provvedendo a risolvere il problema. Questo meccanismo sarebbe stato scelto per ridurre i tempi tecnici manutentivi ma, essendo molto più veloce, è anche molto più rumoroso. Ora, in attesa di un mezzo meno rumoroso, una ditta all’uopo incaricata, sta installando pannelli fonoassorbenti che dovrebbero aver già avuto risultati apprezzabili. Nei prossimi giorni, l’aggiunta di altri pannelli fonoassorbenti, dovrebbe ridurre ulteriormente il fastidioso fenomeno.