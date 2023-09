Ryder Cup: Ama impegnata in intervento straordinario di pulizia

AMA è impegnata in un intervento straordinario di pulizia e decoro nell’area che ospiterà la Ryder Cup, la prestigiosa manifestazione del golf mondiale che, giunta alla sua 44° edizione della sua storia centenaria, quest’anno si svolgerà per la prima volta in Italia.

Da inizio mese una task force dedicata composta da 14 operatori tra addetti al diserbo, allo spazzamento ed al lavaggio, supportati da mezzi speciali (5 a vasca, 2 spazzatrici, 1 camion dotato di cassa e braccio ragno, 1 bobcat e altri mezzi per la logistica), opera quotidianamente azioni di diserbo, decespugliamento a bordo strada e interventi di rimozione di ingenti quantitativi di rifiuti. I lavori si concluderanno il 22 settembre.

“Desidero ringraziare i nostri operatori per il grande lavoro che stanno facendo in vista di un appuntamento importante per la capitale e che darà un risalto internazionale alla nostra città. Una pulizia straordinaria necessaria per garantire la piena riuscita della manifestazione – dichiara il Presidente di Ama, Daniele Pace – Siamo orgogliosi di poter offrire un contributo concreto”.

Lo comunica AMA in una nota.

Nelle foto i lavori in corso al parcheggio di Ponte Mammolo