Ryder Cup Europe premia i ragazzi delle scuole del IV Municipio

Il 9 dicembre 2024, 4 scuole del IV Municipio sono state premiate per il loro impegno mostrato nella partecipazione ai progetti legati alla Ryder Cup che lo scorso anno ha coinvolto tutto il nostro territorio.

Alla presenza Laura Savio Foster, rappresentante di Ryder Cup Europe, e del Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti e la Vicepresidente Annarita Leobruni, l’I.C. Falcone, I.C. Casalbianco, l’Istituto Superiore Croce Aleramo e l’I.C. Piero Angela hanno ricevuto in dono un voucher di 1000 euro ciascuno da poter spendere nei negozi Decathlon.

Il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti :” Sono orgoglioso di aver contribuito a questo riconoscimento rivolto ai giovani del nostro territorio che grazie alle scuole lo scorso anno si sono attivati in progetti ed attività afferenti alla Ryder Cup. Continuiamo a stimolare l’impegno dei ragazzi, riconoscendo loro il meritato impegno”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.