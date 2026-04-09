Sabato 11 aprile riapre il roseto comunale

Da sabato 11 aprile riapre ai visitatori il roseto comunale, lo spazio verde nel cuore di Roma che ospita oltre 1.100 varietà di rose botaniche, antiche e moderne, provenienti da tutto il mondo.

In occasione dell’apertura, l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi parteciperà ad un evento che unisce la promozione della biodiversità con la tutela del patrimonio verde della città.

Per sensibilizzare su come si possano combattere in modo naturale i parassiti delle piante, verranno simbolicamente liberati molti insetti predatori dei più comuni parassiti delle rose.

L’azione si inserisce in un più ampio piano di lotta antiparassitaria che il Dipartimento Tutela Ambientale sta portando avanti: questa primavera sono partiti i trattamenti biologici sulle palme di Piazza Vittorio e Piazza di Spagna, ma presto anche su quelle di Villa Aldobrandini e Villa Torlonia, contro il punteruolo rosso.

“Il prossimo sabato sarà una giornata di festa per l’apertura del Roseto, ma anche un momento di importante contributo alla biodiversità. Con questo evento continua il progetto di comunicazione per spiegare come si possano combattere i parassiti delle piante utilizzando gli insetti loro predatori, che sono in grado di svolgere un grande lavoro evitando i prodotti chimici. Ma la diffusione di questi insetti permette anche la tutela e la valorizzazione della biodiversità, facendola entrare in sinergia con l’ambiente circostante e mettendo a sistema i servizi ecosistemici che fornisce” dichiara Sabrina Alfonsi.

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