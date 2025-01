Sabato 25 gennaio 2025, riprendono i mercatini di Largo Beltramelli

Sabato 25 gennaio 2025, dalle ore 9.00 alle ore 20.00, riprendono, dopo la pausa delle festività natalizie, i mercatini di Largo Beltramelli.

L’evento, che si è svolto, da febbraio scorso, con un’altra Associazione, il primo sabato di ogni mese ed in altre giornate aggiuntive è organizzato, questa volta, dall’Associazione “Artigianato al femminile”, riguarderà prodotti di: Artigianato, Collezionismo, Hobbistica, Fiori e Piante, Specialità Gastronomiche Regionali, Prodotti a chilometro zero, Libri, Curiosità, ecc..

In piazza, quindi, per passare una giornata diversa e curiosare tra le bancarelle.

Altre info nella locandina dell’evento

