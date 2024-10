Sabato blu, grande successo per l’edizione 2024

Si è svolta oggi, sabato 12 ottobre, la seconda edizione del “Sabato Blu”, evento promosso dall’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti con cui Roma Capitale aderisce alla XII Giornata nazionale del Camminare organizzata da FederTrek.

Una mobilitazione collettiva che ha visto l’adesione di oltre 1100 persone, il 20% in più rispetto all’edizione 2023. I partecipanti hanno camminato lungo quindici percorsi tematici guidati, uno per ogni municipio.

Il Sabato Blu è stato concepito, in collaborazione con FederTrek, come un evento cittadino per incentivare le azioni volte al miglioramento della qualità dell’aria e del benessere psicofisico, promuovendo la mobilità sostenibile e la riscoperta della città attraverso il camminare.

Ognuno dei trekking urbani proposti è stato caratterizzato dalle specifiche tematiche legate al territorio percorso come, ad esempio, l’itinerario del municipio I, che ripercorre i siti simbolo dell’occupazione nazista di Roma o quello nel municipio VII incentrato sul rapporto tra territorio e cinema, richiamando alcuni dei luoghi iconici della storia cinematografica di Roma.

Un altro fil rouge che collega i diversi trek è la riscoperta del patrimonio verde della Capitale, elemento valorizzato nel percorso del municipio XIV, dove i partecipanti si sono immersi nel Parco urbano del Pineto o quello nel municipio III dove un itinerario ad anello vuole valorizzare il legame storico e ambientale tra l’Aniene e i quartieri che attraversa.

L’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi ha inaugurato l’evento incontrando i partecipanti lungo il percorso del Municipio XI, itinerario che parte dalla street art dei murales del Trullo per poi proseguire sulla collina di Monte Cucco fino ad esplorare la Valle dei Casali con i progetti degli Orti Urbani. L’Assessora Alfonsi ha poi raggiunto i camminatori lungo l’itinerario della Veientana Greenway nel Municipio XV, un percorso che vuole valorizzare una delle antiche vie di accesso a Roma percorrendo il Parco dell’Inviolatella, il Parco Volusia e, proseguendo verso Borghetto San Carlo e Isola Farnese, si ricongiunge al Parco Regionale di Veio.

“Una bellissima giornata di riscoperta collettiva della città e di sensibilizzazione sull’importanza che i nostri comportamenti hanno per il miglioramento della qualità dell’ambiente in cui viviamo. Camminare significa anche riappropriarsi della città, un’attività a impatto zero che ha ricadute positive sulla salute psicofisica, sulla riduzione delle emissioni degli inquinanti atmosferici e che si integra con le azioni volte a promuovere la mobilità sostenibile” ha dichiarato l’Assessora Alfonsi.

“Anche quest’anno camminiamo per la Giornata nazionale del Camminare con Roma Capitale per il Sabato Blu. Un’occasione per ribadire che anche Roma si può vivere a piedi per il proprio benessere e per la comunità scoprendo le bellezze della città. Tutto ciò riducendo le emissioni inquinanti e godendo di un cielo Blu” ha dichiarato Alessandro Piazzi, Presidente nazionale di Federtrek.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙