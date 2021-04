Sacco Pastore, Caudo, Pratelli: “Inaugurato campo di basket per tutti”

“È stato inaugurato questa mattina, 10 aprile 2021, un campetto di basket all’aperto, pubblico e di libera fruizione, in via Val Chisone, a Sacco Pastore, un quartiere ad altissima densità abitativa. L’inaugurazione è stata salutata con estremo interesse dagli abitanti del territorio, in particolare dai ragazzi e dalle ragazze che, immediatamente, hanno usufruito di questo spazio, appropriandosene.

È bene, ed è proprio quello che volevamo. Il campo, infatti, fa parte di un progetto di sostegno allo sport per tutti e tutte che nel III Municipio stiamo cercando di portare avanti facilitando, specie nell’ultimo complicatissimo anno, le associazioni sportive municipali. È quello che abbiamo fatto, ad esempio, con atti importanti come la proroga degli affidamenti e, soprattutto, con l’azzeramento dei canoni di locazione per il 2020.”

Così, in una nota, Giovanni Caudo, Presidente del III Municipio e Claudia Pratelli, Assessora allo sport del III Municipio.

“Lo sport – prosegue la nota – è uno degli ambiti in cui maggiormente i nostri giovani si confrontano con loro stessi e con gli altri. Imparano a valorizzare le proprie potenzialità e ad accettare anche i propri limiti, in un confronto giocoso e leale nel rispetto di sé e delle altre persone.

Ma perché ciò accada la possibilità di praticare uno sport deve essere offerta a tutti liberamente, senza restrizioni o discriminazioni. Lo sport per tutti è una cura di cui oggi più che mai abbiamo bisogno”.