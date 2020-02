Salone di attesa di Antonio Saccà

Domenica 1° marzo 2020, alle ore 17.30, presso il centro culturale “Gabriella Ferri” in Roma (ingressi da via G. Galantara 7 e via delle Cave di Pietralata 76, con parcheggio interno), rappresentazione teatrale del testo “Salone di attesa”, del Prof. Antonio Saccà.

Reciteranno gli attori della “COMPAGNIA DEL TEATRO NARRATO”.

L’ingresso è “gratuito”.

Salone di attesa, è nel volume di Antonio Saccà Quel che resta del Nulla(Armando Editore). È stato rappresentato qualche mese passato al teatro Petrolini e nel Salone del Centro Sociale di via Filippo Meda, 147. La terza rappresentazione avverrà domenica presso il Salone del centro culturale Gabriella Ferri. Si tratta di un testo oggi attualissimo anche se il tema è eterno: il rapporto dell’uomo con la malattia e con la morte, dunque il rapporto dell’uomo con la natura e con il mistero dell’esistenza (Dio, la Materia…). I personaggi stanno in attesa, appunto, di una risposta sulla loro eventuale malattia, stabiliscono conversazioni spesso violente, in certo modo per spostare l’attenzione dalla malattia al diverbio… Vi è colui che vorrebbe che il mondo finisse con la sua morte, chi pretende che tutti abbiano la volontà di vivere, vi è chi si rivolge a Dio si rivolge, chi al Nulla, un personaggio fondamentale, l’infermiere, scandisce i numeri dei pazienti come numeri di condannati, mentre un ultimo personaggi, tra follia e speranza, vuole parlare con Dio, e chiude la rappresentazione.

Pericle Eolo Bellofatto