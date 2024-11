San Lorenzo si prepara al Giubileo: più sicurezza, luci potenziate e sostegno ai senza tetto

Il quartiere di San Lorenzo entra nel vivo dei preparativi per il Giubileo 2025, con un programma dettagliato emerso durante l’ultima riunione dell’osservatorio territoriale per la sicurezza, tenutasi lo scorso 27 novembre in prefettura.

L’incontro, coordinato dal prefetto Lamberto Giannini e dalla sua vice Maria Paola Suppa, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine, della polizia municipale, oltre a enti come Areti, Ama, la Sovrintendenza Capitolina e l’Asl, insieme alla presidente del II municipio, Francesca Del Bello, e ad altri esponenti della giunta municipale.

Una tensostruttura per i senza tetto:

L’argomento più discusso riguarda l’installazione di una tensostruttura per i senza dimora a Porta San Lorenzo, uno dei quattro siti individuati dal Campidoglio per offrire riparo durante il Giubileo.

Nonostante le perplessità sollevate da alcuni abitanti, è stato confermato che la struttura verrà posizionata entro la fine di dicembre, con una capienza massima di 34 posti letto.

La decisione non è modificabile, ma per gestire al meglio la situazione e rispondere alle difficoltà sociali del quartiere, il II municipio ha varato un piano operativo. Tra le misure previste:

Due nuove squadre mobili di supporto , operative per 12 ore giornaliere, che andranno a integrare le attività già in essere della sala operativa sociale di Roma Capitale.

, operative per 12 ore giornaliere, che andranno a integrare le attività già in essere della sala operativa sociale di Roma Capitale. Una terza unità mobile , attiva su due mezze giornate alla settimana, nell’ambito del progetto nato in via Aldrovandi.

, attiva su due mezze giornate alla settimana, nell’ambito del progetto nato in via Aldrovandi. Il piano municipale “Welcome Net”, attivato presso la stazione Tiburtina, nelle vicinanze dell’altra tensostruttura della zona, dotata di 70 posti letto.

Luci e sicurezza: interventi su aree verdi e strade

Un altro punto cruciale è il potenziamento dell’illuminazione pubblica, con l’obiettivo di rendere più sicure le zone più problematiche del quartiere. Acea Areti ha evidenziato le condizioni “obsolete” di molti impianti e ha annunciato un programma di miglioramento che prevede:

Aumento dei lampioni all’interno del Parco dei Caduti .

. Rafforzamento dell’illuminazione su strade e piazze con carenze evidenti, come via dei Volsci, via degli Ausoni, piazza dei Sanniti e piazza dei Siculi.

Pulizia e raccolta rifiuti: nuovi contenitori per il vetro

Sul fronte del decoro urbano, Ama ha illustrato i progressi ottenuti negli ultimi mesi e si è detta pronta a intensificare la raccolta differenziata con l’installazione di nuovi contenitori per il vetro in aree sensibili, tra cui largo degli Osci e via degli Ausoni.

Un banco di prova per il quartiere:

San Lorenzo si trova ad affrontare un mix di sfide: dall’accoglienza dei senza dimora, alla sicurezza cittadina, fino alla gestione del grande afflusso di persone previsto per il Giubileo.

Nonostante le polemiche legate alla tensostruttura, il piano del municipio punta a trasformare queste difficoltà in un’occasione di rilancio, attraverso interventi strutturali e un sostegno maggiore alle fasce più fragili della popolazione.

