San Paolo Fuori le Mura, piazza aperta per la Porta Santa

Completamente aperta la piazza antistante la Basilica San Paolo fuori le Mura in occasione dell’apertura della Porta Santa.

Sull’area è infatti in corso un intervento giubilare multidisciplinare che coinvolge più enti: Società Giubileo 2025 per la riqualificazione del piazzale antistante la Basilica, il Municipio VIII per la riqualificazione del parco Schuster e il Dipartimento Turismo per l’attivazione di un info point.

A margine di questi interventi il Dipartimento lavori pubblici, con fondi capitolini, sta eseguendo in accordo con la Soprintendenza di Stato, un lavoro di riqualificazione del camminamento pedonale che costeggia il Battistero.

La prima fase dei cantieri è conclusa, come da crono programma degli interventi, e ciò consentirà lo svolgimento delle celebrazioni giubilari. La seconda fase riprenderà dal 7 gennaio, con cantieri circoscritti che non limiteranno mai l’accesso alla Basilica.

“Con la riqualificazione degli spazi esterni alla Basilica di San Paolo restituiamo ai cittadini e ai pellegrini uno spazio rinnovato e fruibile; – spiega il sindaco Roberto Gualtieri – i lavori proseguono secondo il crono programma e saranno tutti completati entro marzo 2025.

I nuovi camminamenti e l’info point daranno un nuovo aspetto al parterre della Basilica, aumentando decoro, accessibilità e funzionalità. Sono interventi fondamentali da un lato per accogliere l’anno giubilare, dall’altro per lasciare alla città un luogo rinnovato per tutte le persone che ogni giorno frequentano un’area verde di gran pregio all’interno della città”.

“Il nuovo Info Point – aggiunge l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato – è anche un’opera fondamentale che rimarrà in eredità per i residenti del quartiere: sorge in una struttura abbandonata e in disuso da anni che, grazie a questo intervento complesso, siamo riusciti a riqualificare. Questo intervento fa parte di una visione strategica che abbiamo della nostra città che sta diventando più accogliente, inclusiva con servizi all’altezza delle grandi capitali mondiali”.

“Il cantiere viene eseguito su un’area con vincolo monumentale e per questa ragione l’intervento è stato effettuato sotto la supervisione della Soprintendenza di Stato che, relativamente alle lastre del Battistero, – sottolinea l’assessora ai Lavori Pubblici e Infrastrutture Ornella Segnalini – ha voluto un vero e proprio restauro e non una semplice sistemazione. Abbiamo concluso la prima fase nei tempi e inizieremo la seconda dal 7 gennaio, con piccole recinzioni, in modo da creare il minimo ingombro”.

Gli interventi nel dettaglio

Società Giubileo 2025

Il progetto ha sviluppato il concept del nuovo parco dell’inclusione universale, declinando elementi di progettualità tesi a massimizzare le tematiche relative all’accessibilità e alla fruizione delle utenze deboli.

L’intervento come da previsione del Dpcm, sarà completato nel marzo del 2025, ma per garantire una prima fruizione del nuovo parco in occasione dell’avvio dell’anno giubilare è stato completato il primo stralcio di opere che includono il nuovo allestimento verde dell’area del sagrato, la pavimentazione di accesso carrabile e pedonale della Basilica, la riqualificazione dell’info point e della piazza di pertinenza e il relativo percorso di approccio alla Basilica, nonché un primo allestimento verde dell’area, e i bagni.

Nella seconda fase sarà realizzato il percorso sensoriale, riqualificata l’area del parterre della chiesa inclusa la piazza d’acqua, implementato l’allestimento del verde ed infine riqualificata l’area giochi del parco.

Dipartimento Turismo

È stato realizzato il nuovo temporary info point davanti alla Basilica di San Paolo che sarà attivo da domenica 5 gennaio,sarà aperto a partire da domenica e gestito da Zetema, con orario 8.30-18 tutti i giorni.

Questa struttura consentirà a pellegrini e visitatori di avere un luogo dove ricevere informazioni per orientarsi in città, dove ripararsi con zone coperte e dove utilizzare servizi igienici grazie a dei bagni pubblici. La nuova struttura fa parte della rete dei 8 info tourist point come i recenti aperti alla stazione Termini e presso l’Auditorium Conciliazione.

Dipartimento lavori pubblici

L’intervento riguarda tremila metri quadrati di superficie ed ha un costo di circa un milione di euro di fondi del Campidoglio. Il termine del cantiere è previsto per fine febbraio, in linea con gli altri interventi previsti nell’area dal Giubileo.

In particolare, è in corso la riqualificazione di tutte le lastre in pietra di ingresso al Battistero e di un nuovo percorso pedonale che costeggia la Basilica.

