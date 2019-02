“San Valentino: ti odio” al Teatro Keiros

Uno spettacolo di improvvisazione teatrale di Giorgia Mazzucato. Con Maria Beatrice Alonzi, Francesco Guglielmi, Giorgia Mazzucato, Chiara Cappelli, Maria Caterina Catroppa, Lorenzo Giovannetti. Luci di Andrea Vannini. Una produzione Teatro Stabile di Roma®

Ricordarsi che Valentino prima di diventare santo è stato torturato e decapitato

Sei attori, quindici possibili coppie.Tre quelle decise dal pubblico ogni sera. Tre storie di cui decidere inizio, vita, morte, miracoli, personalità, tradimenti ed eventuale fine. Chi decide? Ovviamente il pubblico. Venite in teatro per inventare i personaggi e le relazioni che desiderate vedere in azione, sedetevi in platea per distruggere o salvare le coppie a vostro gradimento. Volete creare la più bella storia d’amore mai esistita che in confronto Romeo e Giulietta erano dei fannulloni adolescenti? Volete crearla e distruggerla peggio di come abbia fatto l’iceberg con Jack e Rose in Titanic? La volete duratura come quella tra Victoria e David Beckham o fulminea come quella tra Asia Argento e Fabrizio Corona? Si amano? Non si amano? Uno dei due fa finta? C’è un terzo? A voi la scelta. A voi la freccia. San Valentino: ti odio -> dove il pubblico è Cupido.

Ogni sera un evento unico, irripetibile, completamente diverso, basato proprio sulle scelte degli spettatori in sala.

La produzione dello spettacolo è affidata al Teatro Stabile di Roma®, capitanato dalle giovanissime Giorgia Mazzucato, allieva di Fo e Rame, Miglior Artista Internazionale al San Diego Fringe Festival e Direttore Artistico dell’intera stagione, e Maria Beatrice Alonzi, Direttore Esecutivo dello Stabile, definita dalla stampa estera La Digital Artist Italiana, con i suoi 6 milioni di click.

TEATRO KEIROS

PRIMA NAZIONALE

da giovedì 14 a sabato 16 febbraio ore 20.30, domenica 17 ore 18.30,

Via Padova 38/a, Roma (zona metro Piazza Bologna)

BIGLIETTI

Intero: 15 € Ridotto: 13 € (per ottenere un biglietto ridotto è sufficiente prenotare)

PRENOTAZIONI

È possibile prenotare al link http://bit.ly/san-valentino-ti-odio oppure inviando una mail a biglietti@lasiti.it o ancora con un messaggio WhatsApp al +393505973485

Ulteriori info sul sito: www.teatrostabilediroma.it

Bruno Cimino e Bruna Fiorentino