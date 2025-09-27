San Vittorino, strade più sicure: conclusi i lavori dopo il crollo del costone

Strade rinnovate e più sicure per i cittadini dei comuni della provincia di Roma. Si sono infatti conclusi i lavori di pavimentazione sulla S.P. 50/a San Vittorino, nel tratto compreso tra il km 0+850 e il km 0+950, interessato dal crollo del costone lato monte. Un intervento delicato, eseguito in orario notturno per ridurre al minimo i disagi alla circolazione.

Terminati anche i lavori di pavimentazione sulla S.P. 29/A Tende, arteria che collega Gallicano nel Lazio, Palestrina e Castel San Pietro Romano, mentre sono in corso i cantieri sulla S.P. 91/a Gorga, nei comuni di Gorga e Montelanico.

“Con questo intervento – spiega la consigliera delegata alla viabilità, mobilità e infrastrutture della Città metropolitana, Manuela Chioccia – concludiamo la messa in sicurezza della San Vittorino, dopo il crollo del costone. Non è stato un lavoro semplice: abbiamo posato reti paramassi, realizzato terre armate e operato in costante coordinamento con la Soprintendenza, visto che la zona è sottoposta a vincoli. Un progetto complesso che ha richiesto studi specifici e approfonditi”.

L’impegno di Roma Capitale e del sindaco Roberto Gualtieri non si ferma qui. “Con i lavori sulla S.P. 50/a e sulla S.P. 29/A – aggiunge Chioccia – raggiungiamo un altro obiettivo importante, intervenendo su arterie fondamentali per la mobilità dei cittadini del territorio. Un ringraziamento va agli uffici tecnici per l’impegno e la collaborazione dimostrata”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.