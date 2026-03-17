“Sanità e sviluppo a rischio”: l’avvertimento della Corte dei Conti del Lazio

Non è solo una questione di numeri, ma di equilibrio sociale ed economico. Dall’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti del Lazio arriva un messaggio chiaro: l’Italia si trova in un momento delicato, sospesa tra le tensioni internazionali e le difficoltà nel trasformare le risorse in crescita reale.

A tracciare il quadro è il procuratore regionale Paolo Luigi Rebecchi, che parla apertamente di «significative criticità» su più fronti: sviluppo, occupazione, sanità e tenuta sociale.

L’ombra dei conflitti sull’economia

Sul tavolo pesa soprattutto lo scenario globale. Le crisi internazionali, inclusi i conflitti nel Golfo Persico, stanno alimentando un clima di incertezza diffusa.

Non si tratta solo di geopolitica: l’effetto si riflette direttamente sull’economia, con il rischio concreto di una riduzione delle risorse destinate ai settori più sensibili. Sanità, welfare e sistema produttivo potrebbero trovarsi a fare i conti con finanziamenti sempre più compressi.

È un effetto domino che, secondo la Corte dei Conti, potrebbe tradursi in una pressione crescente sui cittadini.

Il nodo PNRR: risorse che non decollano

In questo contesto, il Piano nazionale di ripresa e resilienza dovrebbe rappresentare la leva per rilanciare il Paese. Ma i risultati, finora, non sono all’altezza delle aspettative.

Gli investimenti avviati «non hanno dispiegato gli effetti sperati», sottolinea Rebecchi, nonostante lo sforzo richiesto alle amministrazioni pubbliche sia stato intenso e prolungato.

Un ritardo che pesa doppiamente: perché mentre le crisi esterne avanzano, gli strumenti interni faticano a produrre risultati concreti.

L’appello: gestire meglio le risorse

Da qui l’invito, che suona come un monito: serve una gestione più efficiente, efficace e rigorosa delle risorse pubbliche.

Per la Corte dei Conti, non è più solo una buona pratica amministrativa, ma una priorità assoluta. Ogni euro speso male o in ritardo rischia di amplificare gli effetti della crisi e di indebolire ulteriormente il sistema economico e sociale.

Una fase decisiva

Il quadro che emerge è quello di una fase di passaggio, in cui fattori globali e criticità interne si intrecciano.

La sfida, ora, è trasformare le risorse disponibili in risultati concreti, prima che le tensioni internazionali e i ritardi accumulati rendano ancora più fragile l’equilibrio del Paese.

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