Sanità, la Regione Lazio accelera sul PNRR: inaugurate le Case della Comunità a Subiaco e Tivoli

Nella giornata di ieri 7 maggio 2026, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha inaugurato la Casa della Comunità di Subiaco e quella di Tivoli, accompagnato dal direttore generale della ASL Roma 5, Silvia Cavalli, assieme alle autorità locali e ai professionisti sanitari dei due presìdi.

Le nuove Case della Comunità rappresentano un modello organizzativo innovativo, orientato alla prossimità, all’integrazione tra servizi sanitari e sociali e alla presa in carico globale della persona.

Si configurano come luoghi di riferimento unici, accessibili e riconoscibili, dove i cittadini possono trovare risposte coordinate ai propri bisogni di salute.

Le due strutture, realizzate nell’ambito del programma nazionale Pnrr – Missione 6 Salute, sono state oggetto di un importante programma di riqualificazione dal punto di vista degli investimenti e degli interventi realizzati.

Per la Casa della Comunità di Subiaco, situata in Largo Mazzini 5, l’importo complessivo degli interventi è stato di circa 560 mila euro, di cui 125 mila euro dedicati al potenziamento della Centrale Operativa Territoriale (COT).

Per il presidio di Tivoli in Piazza Massimo 1, invece, l’investimento complessivo dei lavori è stato di circa 750 mila euro.

Gli interventi sulle due Case della Comunità hanno riguardato la rifunzionalizzazione degli spazi con opere architettoniche e nuove partizioni interne, il rinnovo di infissi, pavimentazioni e rivestimenti, la tinteggiatura e la revisione dei controsoffitti.

Sul piano impiantistico sono stati completamente adeguati gli impianti elettrici e idrici, installati nuovi sistemi di climatizzazione e realizzati impianti di ventilazione meccanica controllata ad alta efficienza, in linea con gli standard previsti, per garantire ambienti moderni, sicuri e confortevoli.

Ampia l’offerta di servizi. La Casa della Comunità di Subiaco mette a disposizione ambulatori di cardiologia, pneumologia e diabetologia, attività infermieristiche e di cure primarie, consultorio familiare, centro vaccinale, punto prelievi e programmi di screening oncologico.

Nel presidio sono attivi il Punto Unico di Accesso, i servizi amministrativi, l’assistenza domiciliare integrata e le funzioni di coordinamento territoriale, a supporto di una presa in carico continuativa e di prossimità, particolarmente rilevante per il territorio delle aree interne.

La Casa della Comunità di Tivoli garantisce un’articolata rete di servizi specialistici e territoriali, tra cui attività ambulatoriali in numerose branche – dalla cardiologia alla dermatologia, dalla diabetologia alla neurologia fino alla diagnostica per immagini – oltre a consultorio familiare, centro vaccinale per età evolutiva e adulti, screening oncologici, ambulatori infermieristici e di cure primarie.

Anche questa struttura ospita servizi amministrativi, sportelli CUP e funzioni integrate come ADI, COT e IFeC, configurandosi come un presidio completo per la presa in carico multidisciplinare.

Entrambe le sedi assicurano un’ampia fascia oraria di apertura e la presenza della continuità assistenziale, per garantire servizi sempre più accessibili, tempestivi e vicini ai cittadini.

Il potenziamento della rete territoriale attraverso le attivazioni delle Case della Comunità di Subiaco e Tivoli, che seguono le recenti inaugurazioni dei presìdi di Zagarolo e di Palombara Sabina, riflette la visione strategica della Regione Lazio e della ASL Roma 5: un’assistenza sanitaria e sociosanitaria moderna e strutturata intorno alle reali necessità degli utenti del territorio.

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