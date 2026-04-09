Sanità Lazio, piano da 153 milioni per ospedali e nuove tecnologie. Rocca: «Utilizziamo gli utili per la salute»

Non più solo risanamento dei conti, ma investimenti diretti sul campo. La Giunta regionale del Lazio, guidata dal presidente Francesco Rocca, ha varato un massiccio piano di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale da oltre 153 milioni di euro.

La particolarità dell’operazione risiede nella fonte di finanziamento: le risorse derivano interamente dagli utili di esercizio degli anni 2023 e 2024, reinvestiti per ammodernare strutture e macchinari.

Rivoluzione tecnologica: dai grandi macchinari ai letti d’ospedale

Il piano interviene su due fronti: la grande tecnologia e la dotazione di base.

Alta tecnologia: Sono previsti nuovi acceleratori lineari per la lotta ai tumori, sistemi PET-TC e risonanze magnetiche.

Medio-bassa tecnologia: Fondi destinati al rinnovo di arredi ospedalieri (letti di ultima generazione), defibrillatori e strumentazione diagnostica quotidiana.

I punti chiave del piano territoriale

L’intervento punta a ridurre le disparità tra centro e province, portando la medicina d’eccellenza anche fuori dal Grande Raccordo Anulare:

Radioterapia: Nasceranno nuovi siti dedicati presso le ASL Roma 3 e Roma 4, colmando un vuoto assistenziale per molti pazienti.

Diagnostica Avanzata: Potenziamento dei sistemi PET-CT per le grandi aziende ospedaliere della Capitale, come il Policlinico Umberto I e il San Camillo Forlanini.

Province: Nuovi mammografi per Latina e Formia, una nuova TAC per Sora e l’attesissima risonanza magnetica per il Nuovo Ospedale di Amatrice.

Emergenza: Oltre 2,2 milioni di euro destinati ad ARES 118 per il rinnovo delle attrezzature di soccorso.

Rocca: «Ospedali più moderni e accessibili»

«Interveniamo in modo concreto su edilizia e innovazione, pilastri per garantire cure sicure e tempestive», ha commentato il presidente Francesco Rocca. «Questo piano rappresenta un utilizzo responsabile degli avanzi di amministrazione. Il nostro obiettivo è una sanità equa, che investa sia nei grandi centri di eccellenza che nelle realtà provinciali».

La mappa dei finanziamenti per Azienda

Azienda Sanitaria / Ospedaliera Investimento (Euro) ASL Frosinone 20.612.575 ASL Roma 1 18.733.877 AO Sant’Andrea 17.810.186 ASL Roma 4 15.843.917 Policlinico Umberto I 14.110.000 ASL Roma 3 11.272.500 ASL Viterbo 5.186.228 ASL Rieti 4.369.236 ASL Latina 2.839.180

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