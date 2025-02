Sanità nel Lazio: la grande partita delle nomine e il futuro della ASL di Frosinone

Nei meandri della sanità laziale, le nomine dei nuovi dirigenti si muovono come pedine in una partita strategica di risiko, dove ogni scelta può cambiare gli equilibri di potere. E una delle mosse più attese riguarda la ASL di Frosinone, un tassello fondamentale in questa intricata rete di incarichi.

La decisione sembra ormai presa: Manuela Mizzoni è pronta a prendere in mano le redini dell’azienda sanitaria, sostituendo l’attuale commissario Sabrina Pulvirenti.

Il governatore Francesco Rocca ha già firmato l’atto di nomina, ma per l’ufficialità manca ancora un passaggio: il via libera della Commissione Sanità. Un dettaglio, forse, ma non trascurabile, perché in politica nulla è mai certo fino all’ultimo istante.

Mizzoni in prima linea: competenza ed equilibri politici

Attuale direttore generale dell’ASP di Frosinone, Mizzoni ha un curriculum solido nella sanità pubblica e privata. Ex direttore generale del gruppo INI Città Bianca, è una figura già ben radicata nel settore. Ma dietro questa nomina, oltre alla sua esperienza, si muovono anche dinamiche politiche complesse.

A spingere il suo nome con forza sarebbe Giancarlo Righini, assessore regionale e uomo di punta di Fratelli d’Italia. Il suo ruolo non si esaurisce qui: nel gioco delle sostituzioni, la sua compagna, Lorella Biordi, potrebbe salire di livello. Attualmente nel CDA dell’ASP di Frosinone, potrebbe prendere il posto della Mizzoni non appena quest’ultima si insedierà alla ASL.

Una staffetta che non passa inosservata. Biordi, lo scorso anno, fece parlare di sé quando pubblicò in anticipo su Facebook una delibera regionale ancora non ufficiale, scatenando polemiche.

Se queste indiscrezioni venissero confermate, Righini consoliderebbe il suo peso politico non solo nell’area dei Castelli Romani, ma anche nella provincia di Frosinone.

Un mosaico da completare

La nomina della Mizzoni è solo un tassello di un più ampio riassetto delle direzioni sanitarie nel Lazio. Dopo le recenti assegnazioni per le ASL di Viterbo, Roma 4 e Roma 6, oltre che per gli IFO e il San Camillo-Forlanini, restano ancora alcuni posti vacanti.

L’11 febbraio, la Commissione Sanità ha espresso il proprio voto su cinque nuove nomine, con l’astensione del PD e di Italia Viva. Ora i riflettori sono puntati sulla ASL di Frosinone, mentre le ultime tre-quattro caselle mancanti dovrebbero essere riempite nei prossimi giorni. Andrea Urbani, direttore della Direzione Regionale Sanità, ha garantito che entro dieci giorni il puzzle sarà completato.

Pressioni, tensioni e strategie dietro le quinte

Mentre il quadro prende forma, la pressione per accelerare i tempi si fa sempre più intensa. Daniele Maura (FdI) ha sottolineato l’urgenza di dare una guida stabile alla ASL ciociara, evidenziando le difficoltà degli utenti in questa fase di incertezza.

Ma le nomine sanitarie hanno creato malumori anche all’interno della maggioranza. Matteo Salvini non ha risparmiato critiche al metodo di assegnazione degli incarichi, parlando di “uomini soli al comando”. Un messaggio chiaro indirizzato al governatore Rocca, che però ha difeso le sue scelte, garantendo un pieno coinvolgimento degli alleati.

Nel frattempo, cresce il fermento dentro Forza Italia. Dopo il salto da 3 a 7 consiglieri regionali, il partito pretende maggiore peso nella giunta. Due deleghe promesse – Urbanistica e Cinema – sono ancora in bilico, alimentando tensioni.

E proprio a Frosinone, Forza Italia osserva con attenzione lo scacchiere politico, valutando se mantenere un appoggio esterno o passare all’opposizione. Il risiko del potere non è ancora concluso.

