Sanità, Rocca inaugura le Case della Comunità a Pietralata e Piazza dei Navigatori

Due nuove Case della Comunità (CdC) aprono le loro porte nella Asl Roma 2. Questa mattina il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha inaugurato “Pietralata” al Tiburtino III, nel Municipio IV e, in videocollegamento, la CdC Malfante – Navigatori nel Municipio VIII, a pochi passi da piazza dei Navigatori.

Durante l’inaugurazione a Pietralata, il presidente Rocca, insieme con il direttore generale dell’Asl Roma 2, Francesco Amato, ha potuto visitare l’interno della struttura, totalmente ristrutturata grazie a fondi regionali, per un finanziamento complessivo di circa 3 milioni di euro. Per “Malfante – Navigatori” sono stati utilizzati 954.613 euro da finanziamento Pnrr e 295.386 euro da altre fonti.

Pietralata si inserisce in un territorio sul quale, a dicembre 2025, la Giunta Rocca, ha già inaugurato, a via del Frantoio 44, una Casa della Comunità e un Ospedale di Comunità, aumentando così l’offerta di servizi sanitari di prossimità per i cittadini.

I servizi di Pietralata:

Accoglienza e Orientamento (PUA) CUP (Centro Unico di Prenotazione), Ambulatori Specialistici, Ambulatori di Cure Primarie (MMG e PLS), Continuità Assistenziale, Servizio di Volontario Sociale, Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)/ Infermiere di Comunità (IFoC), Centro Prelievi, Ambulatorio Infermieristico, Consultorio, Neuropsichiatria dell’infanzia e della adolescenza.

In particolare, Il Consultorio di Pietralata rappresenta un servizio storico di riferimento del IV municipio e dell’intera Asl Roma 2.

Con l’inserimento di quest’ultimo nella struttura della Casa della Comunità, i suoi locali sono stati completamente rinnovati, ma hanno mantenuto spazi dedicati e separati per garantire privacy, accoglienza e continuità nell’assistenza.

I servizi di Malfante – Navigatori:

Sportelli polifunzionali CUP, Ambulatori specialistici (Cardiologia, Endocrinologia, Pediatria, Ginecologia, Pneumologia), Ambulatori infermieristici, Assistenza domiciliare integrata (Infermieristica, Fisioterapia, Prelievi domiciliari, Educazione sanitaria). Punto Unico di Accesso (PUA) Servizi di cure primarie, Infermieri di Famiglia e Comunità H12, Sportello per associazioni di territorio, Vaccinazioni.

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