Santa Maria della Pietà: Fratelli d’Italia chiede riforme e maggiore trasparenza dopo l’abbattimento degli alberi

La recente rimozione di oltre 200 alberi presso il Parco Botanico del Santa Maria della Pietà ha sollevato un’ondata di preoccupazione e interrogativi. Per fare luce su questa controversa operazione, la commissione ambiente e trasparenza, convocata dagli esponenti di Fratelli d’Italia del quattordicesimo municipio, si è riunita con l’intento di chiarire le circostanze dell’abbattimento.

L’ASL Roma 1 ha giustificato l’operazione come una misura necessaria e urgente, sostenendo che molte delle piante erano in stato di deterioramento avanzato o avevano completato il loro ciclo vitale. Tuttavia, Domenico Naso, presidente della Commissione Trasparenza di Fratelli d’Italia, ha sottolineato un aspetto inquietante emerso dalla commissione: “I tecnici hanno rivelato che gli abbattimenti sono il risultato di una cattiva potatura avvenuta negli anni precedenti, che ha causato la morte di molte piante”.

La mancanza di prevenzione e di interventi adeguati ha sollevato ulteriori preoccupazioni. Gli ex consiglieri Massimiliano Pirandola e Alessandra Casino hanno denunciato la mancata fornitura dei documenti della Soprintendenza e delle perizie degli agronomi, richiesti da oltre tre settimane senza risposta. “Chiediamo trasparenza assoluta e un progetto chiaro e indispensabile per l’irrigazione automatica e per una pianificazione di potature più dolci e responsabili”, dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia.

L’auspicio del partito è che venga organizzato un incontro tra istituzioni e cittadini per delineare il futuro dell’area in modo partecipato e trasparente. “Questo parco è stato a lungo un simbolo di dolore e reclusione; ora desideriamo che diventi un luogo di pace, con una comunicazione aperta e un reale coinvolgimento sociale”, affermano i rappresentanti di FdI.

L’ASL Roma 1 ha garantito che tutte le alberature abbattute saranno sostituite, ma la richiesta di Fratelli d’Italia e dei cittadini è quella di assicurare che il processo avvenga in modo ben pianificato e sostenibile, evitando il ripetersi di errori del passato.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙