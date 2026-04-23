Scacchi al Mercato Insieme, una iniziativa di successo

Nessuno credo si poteva aspettare il successo e la presenza di tanti giocatori alla XI edizione del Torneo di Scacchi organizzato dall’ADS Scuola Popolare di Scacchi che, nella zona centrale del mercato Insieme ha visto affrontarsi su 42 tavoli 84 giocatori di età compresa tra i 5 e 72 anni.

Non se li aspettava, nemmeno il maestro Artem Marchenkov della ADS Scuola Popolare di Scacchi che, con la sua simpatia ha come ipnotizzato i piccoli grandi giocatori che si sono dati battaglia sulle scacchiere muovendo con attenzione Torri, Cavalli, Re e Regine cercando di battere, con un occhio al tempo il proprio avversario per passare poi a quello successivo fino ad arrivare per quelli più bravi, al successo e al premio finale.

I giocatori divisi in più categorie di età sono stati premiati fino al terzo classificato. La ADS Scuola Popolare di Scacchi ha già stilato e organizzato altri tornei in altri mercati cittadini.

Soddisfatto e lieto di aver messo a disposizione la struttura nel pomeriggio di domenica 19 aprile 2026 il presidente dell’AGS Tonino Rosato.

Soddisfatta anche l’istituzione locale presente con l’assessore del V Municipio allo Sport Marco Ricci e il consigliere municipale Marco Pietrosanti.

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