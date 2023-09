Scena muta del V Municipio anche sulle segnalazioni attraverso la Posta Certificata

Una grave situazione di degrado in via Tolmezzo al Collatino è stata segnalata da un cittadino residente con tanto di PEC, a cui però il V municipio in quasi due settimane non si è degnato di rispondere.

Purtroppo fin dal suo insediamento il Municipio ha optato per una rapporto con i cittadini affidato solo a comunicati su Fb o a qualche pagina su whatsapp dove però ci segnalano che sono ben accetti solo i Mi Piace, mentre al contrario gli amministratori delle pagine, non esitano a rimuovere i commenti non graditi o addirittura bannare chi dissente. Inoltre nei commenti sembra che non sia possibile allegare né foto e ne brevi video.

In via Tolmezzo c’è tra l’altro la palestra comunale, giardini e su via Montona la piscina, insomma è un luogo frequentatissimo e, diciamolo, un fiore all’occhiello del Quartiere Collatino.

Nella PEC suddetta il cittadino segnala un inesistente servizio da parte di Ama, alberature che non consentono addirittura il passaggio dei pedoni. Questi ad altri problemi elencati nella PEC, a cui era sufficiente dare almeno una risposta su cui leggere “la ringraziamo della segnalazione e sarà nostra cura inserire la soluzione dei problemi sollevati nella lista degli interventi da effettuare“.

Crediamo che una amministrazione che si dice democratica e afferma di amare il confronto non possa vivere di post e annunci, ma deve confrontarsi con i cittadini ogni qual volta che questi gliene danno l’opportunità e questa ne è una.